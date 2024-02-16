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Belediye başkanından skandal tehdit: ''Lan oğlum!''

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Konya'nın Ereğli ilçesi MHP’li Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, seçim çalışmaları sırasında yaptığı konuşmada "Lan oğlum akıllı olun" diyerek başladı ve gazetecileri açık açık tehdit etti.

Konya’nın Ereğli İlçesi MHP’li Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, 31 Mart 2024’te yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri’nde Belediye Başkanlığı için seçim çalışmalarına sahada devam ediyor.

Ereğli ilçesinde esnafla bir araya gelen Hüseyin Oprukçu, burada yaptığı açıklamada tepki çeken konuşmalara imza attı. Konuşmasını dinlemek için programa katılan vatandaşlara selam veren Oprukçu, basın mensuplarını hedef aldı.

“Basın mensubu arkadaşlarımın da gelmiş, sallama dallama olmayan” diyen Oprukçu, konuşmasının devamında şunları söyledi: “Lan oğlum akıllı olun, doğru dürüst haber yapın. İnsanlara hayasızca, ahlaksızca, saldırmayı bırakın. Saksı düşer, taş düşer, ayağınız kayar Allah korusun.”

Bu sözleri için “Hüseyin Oprukçu, bizi tehdit etti diyecekler, hiçbir mahsuru yok” dedi.

Etiketler tehdit MHP mhp'li belediye başkanı belediye başkanı adayı aday konya
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