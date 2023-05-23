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Binali Yıldırım'dan olay gaf: Kılıçdaroğlu'na oy istedi

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İzmir'de seçim çalışmalarına devam eden AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, yanlışlıkla Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istedi.

İzmir'in Menemen ilçesindeki programı kapsamında Asarlık Mahallesi’ni ziyaret eden Binali Yıldırım bölge halkına seslendi.

2. tura kalan seçimlerle ilgili konuşan Binali Yıldırım yanlışlıkla Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istedi.

Yıldırım konuşmasında, "Kılıçdaroğlu'nun oyu 2.5 milyondan fazla eksik kaldı. Şimdi 28 Mayıs'ta yapmamız gereken bu eksiği tamamlamak." dedi.

Vatandaşların Yıldırım'ın sözlerini alkışladığı görüldü. 

Etiketler ak parti kemal kılıçdaroğlu binali yıldırım
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