Bomba iddia: ''Berat Albayrak, Babacan'ın ekibiyle görüştü''

Gazeteci yazar Mustafa Balbay, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Berat Albayrak hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

Kanal 42 televizyonunda yayınlanan Sümen Altı programına konuk olan Mustafa Balbay, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden Bakan Berat Albayrak'ın DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ekibiyle bir temasının olduğunu açıkladı.

Gazeteci Balbay, "Temas kimden geldi, kimden gitti çok da ayrıntısına hakim değilim ama böyle bir temasın olduğu yönünde bir şeyler konuşuluyor. Bunu ben duyduktan kısa bir süre sonra 'gerekirse bizde kalır' kulis bilgisi yayıldı. Algıyı yönetme konusunda bir mahirlikleri var" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a rağmen Berat Albayrak’ın Babacan ekibi ile birlikte siyaset yapmasının çok zor bir ihtimal olduğu konusu üzerinde de duran Balbay, "Tarihi hainler yapar. Geçmişe baktığınızda değişik şekillerde değişik ihanetler tarihi şekillendirmiştir. En güvendiğiniz, bambaşka bir yerde olabilir. İki yıl öncesine kadar Erdoğan’dan sonra en güçlü isim kim deselerdi, Berat Albayrak cevabı verilirdi" şeklinde konuştu.