BTP lideri Hüseyin Baş ile Bakan Nebati arasında ''40 milyar dolar'' polemiği

BTP lideri Hüseyin Baş'ın ''Piyasaya 40 milyar dolar döviz sürüldü'' iddiasına Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den yanıt geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı bir canlı yayında Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın 40 milyar dolar iddialarına yanıt verdi.

Nebati, “Bir Genel Başkan çıkıp 40 milyar dolarla bu işi yürütüyorlar demişti. Ya 40 milyar dolar kimde var böyle, 40 milyar dolarla Türk piyasasında niye bu işlemi yapasınız?” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Baş, ise Twitter hesabından verdiği cevapta “Ben bu işi yürütüyorlar falan demedim sayın bakanım. Yürütmek tabiri bilinç altımda hiçbir zaman barınmadı” diyerek Bakan’ın kendisini yanlış anladığını belirtti.

HÜSEYİN BAŞ NE DEMİŞTİ?

Dolardaki sert düşüşü sosyal medya hesabından değerlendiren Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, “Piyasaya yerli biri tarafından en az 40 milyar dolar döviz sürüldü” iddiasında bulunmuştu.