Bülent Arınç'tan flaş sözler: Başbakan'a yalvarıyorum

Bülent Arınç, canlı yayında yeni parti kuracağı iddialarına yanıt verdi. Mehmet Metiner'i sert bir dille eleştiren Arınç, OHAL inceleme komisyonunun hayata geçmesi için 'Başbakan'a yalvarıyorum' ifadesini kullandı.

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç Best FM’e konuk oldu. Canlı yayında açıklamalarda bulunan Arınç yeni parti kurmayacaklarını, kendisini hala iyi bir AK Parti’li olduğunu söyledi.

Arınç, kendisi hakkında “Gönül dünyamızda yeri yoktur” diyen AKP Milletvekili Mehmet Metiner’e de yanıt verdi. Arınç şu ifadeleri kullandı: “Metiner kimdir ki sözleri bu kadar kıymetli olsun, internet sitelerinde kendine yer bulsun. Benim de gönül dünyamda bir sinek ısırığı kadar yeri yok. İyi bir siyasetçi değil, çok yanlış hareketler yapılıyor. Mecliste sevilmediğinin de tanığıyım. Adıyaman’da son sıradan seçilmişti. Adıyaman’dan geldiler bize yalvardılar bunu bizden alın. Fitne çıkarıyor dediler. Onu oradan alıp İstanbul’da orta sıralara verdiler. Ben kendisinin AK Parti’ye bir şey kattığını düşünmüyorum. Kendisi daha önce de başka siyasi partilerde yer almıştı.

ORTAĞININ TUTUKLANMASI

FETÖ/PDY'nin avukat yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda ortağı Manisa Barosu'na kayıtlı avukatlardan B.Y.'nin gözaltına alınmasına da değinen Arınç şöyle konuştu: "Manisa’da herkesi tanır herkesle de iyi ilişiler kurarım. Son operasyonda içlerinde 3-4 tane de avukatın bulunduğu gözaltılar oldu. Onlardan biri de benim eski ortağım. Ben milletvekili olarak avukatlıktan ayrılmadan önce de savcılıktan ayrılmış bu arkadaşı ortak olarak almıştım. Fevkalede çalışkan, saygılı, bilgili Manisa Barosu’nun güzide avukatlarından biridir. Ben Başbakan Yardımcılığı dönemimde de Manisa’daki bazı gözaltılara dair ses çıkarmıştım.

HAZMETMEM MÜMKÜN DEĞİL

Manisa'da ne hikmetse bir çok FETÖ suçlamasıyla bir çok kişi gözaltına alındı. Bunların arasında çok iyi tüccar, çok iyi eğitimci, çok iyi avukatlar da var. Bunlar sempati düzeyinden ötesine gitmemişler. Bunları hazmetmem mümkün değil. Bunlar devlete darbe girişimi yapan kişilerle işbirliği yapmış değiller. HSYK'dan bir ricam var. 18 ay oldu. Ne olur buradaki savcılara şunu sorun aradan 2 yıla yakın zaman geçti. Bu adamlarla ilgili neden bir dava açmıyorsunuz, tutukluluk durumlarını inceleyip de neden tahliye etmiyorsunuz? Suçlarını yüzüne okumuyorsunuz? Evrensel hukuk kurallarına göre suçlamalar yüzüne okunur. Benim ortağımla aradan 1 yıl geçtikten sonra ne gibi suçlama olduğunu bilmiyorum ama Manisa’da haksızlık ve zulme varan olaylar var. Sadece Manisa’da değil her yerde var.

BAŞBAKAN'A YALVARIYORUM

Bu zulüm olaylarını gözden geçirmekte fayda var. FETÖ ile mücadele hukuk içinde yapılmalı. Kurduğumuz partinin içinde 'adalet' kelimesi var. Sayın Cumhurbaşkanı zulmü sevmez. Başbakanımız zulmün yanında olmamıştır. O yüzden bu zulmün incelenmesinde fayda var. 3 ay oldu OHAL inceleme komisyonunun kurulacağının duyurulması. Ancak hala faaliyete geçmedi. Rica ediyorum hükümetten. Bunun bir an önce hayata geçmesinde fayda var. Başbakan Binali Yıldırım'a bu açıdan yalvarıyorum."

BUNDAN SONRA NE YAPACAK?

Arınç bundan sonra ne yapacağına dair şöyle konuştu: "Maddi destek bulursam vakıf kuracağım. Siyasi ahlak için çalışmalar yapacağım. Hukuk danışmanlığı ve hukuk arabuluculuğu yapmak istiyorum."