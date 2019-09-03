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  4. 03 Eylül 2019 11:33

Büyükşehir belediyelerinin yetkilerine darbe planı

Yerel seçimlerde büyük bir güç kaybı yaşayan AK Parti'nin şimdi de İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerde ilçe belediyelerinin yetkisinin arttırılmayı planlıyor.

Büyükşehir belediyelerinin yetkilerine darbe planı
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AK Parti yönetimi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin aksayan yanlarına çalışırken diğer yandan da yerel yönetimlerde önemli bir değişiklik yapmayı hedefliyor.

İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerde ilçe belediyelerinin yetkisinin arttırılması planlanıyor. Merkezin görev alanında olan bazı işlerin yerel yönetime geçeceği belirtiliyor.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre AK Parti kurmayları geçen hafta belediye başkanları ile AKP Genel Merkezi’nde yaptığı toplantıda yeni dönemde yerel yönetimlerin daha verimli çalışması için yapılması gerekenleri değerlendirdi. Toplantıda ilçe belediyelerinin daha verimli çalışabilmesi için büyükşehirlerdeki bazı yetkilerin ilçelere devredilmesi yönündeki görüşler dile getirildi. Parti yönetiminde de bu konuda çalışma yapıldı. Belli bir aşamaya gelen çalışmayla ilgili ilerleyen günlerde sivil toplum örgütleri ve yerel yönetim uzmanlarının da görüşleri alınacak. Çalışmanın son hali Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayından geçtikten sonra yapılması düşünülen değişiklikler Meclis gündemine taşınacak.

 

Hürriyet

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