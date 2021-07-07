Canlı yayında Bakan Süleyman Soylu'yla ilgili bir olay iddia daha

KRT'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Şimdiki Zaman programında konuşan Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, "Süleyman Soylu'nun istediği yeni bakanlık" diyerek çok konuşulacak iddialarda bulundu.

"Erdoğan ve AK Parti artık Süleyman Soylu'yu taşıyamıyor" diyen Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, "Süleyman Soylu, Tarım Bakanlığı'na geçmek istiyor" dedi.

Öte yandan Barış Yarkadaş, AK Partili vekillerin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Süleyman Soylu etrafında oluşan iddialara partinin sessiz kalması konusundaki rahatsızlıklarını ileteceğini iddia etti.

Erdoğan'ın partisinin vekilleri ile yarın (bugün) tekrar buluşacağını açıklayan Yarkadaş, toplantıya nöbetçi bakan olarak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılacağını belirterek şöyle devam etti:

"AK Parti milletvekilleri Soylu'dan duyduklarını rahatsızlıklarını dile getirecek. Vekillerin Erdoğan'a söyleyecekleri en önemli rahatsızlıklar;

1- Süleyman Soylu'nun etrafında oluşan iddialara partinin sessiz kalması,

2- Bu iddialar karşısında yargının hiçbir şekilde harekete geçmemesi, soruşturma açmaması

Ve en önemlisi mevcut işleyişe karşı rahatsızlıklarını dile getirecekler."