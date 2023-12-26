Canlı yayında olay iddia: ''İYİ Parti, AK Parti ile yürüyecek''

Prof. Dr. Ersan Şen katıldığı canlı yayında CHP'nin yerel seçimde işbirliği teklifini reddederek yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı veren İYİ Parti'nin AK Parti ile yürüyeceğini öne sürdü.

81 ilde aday gösterme kararı alan İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul'da hangi ismi aday göstereceği merak edilirken, peş peşe yapılan sert açıklamaların ardından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, Sözcü Tv canlı yayınında yaptığı açıklamada İYİ Parti'nin İstanbul'da aday çıkaracak olmasının AK Parti'ye yarayacağını belirtti. Akşener'in CHP ile köprüleri attığına dikkat çeken Şen, "Artık Sayın Akşener kızmasın bana ama tarafını seçti" diyerek çok konuşulacak iddiayı gündeme getirdi.

Prof. Dr. Ersan Şen'in açıklamaları şöyle;

"İYİ Parti ve DEM Parti'nin İstanbul'da aday çıkartması kesinlikle, açık söyleyeyim AK Parti'nin işine yarar. Bu iki partinin İstanbul'da kazanma ihtimali binde sfır. Bu kadar iddialı konuşuyorum.

Yıpranan İYİ Parti süreci tamamlamaya çalışıyor ve CHP'den mümkün olduğu kadar kopmaya çalışıyor. Artık Sayın Akşener kızmasın bana ama tarafını seçti. Bence AK Parti ile birlikte yol yürüyecekler. Bu Mart seçimlerine kadar örtülü bir şekilde devam eder.

İYİ Parti eğer 81 ilde ben aday çıkartacağım diyorsa CHP ile köprüleri atmış demektir. Mart seçimlerinden sonra yani 2028'de yüzde 50+1 bu ülkede tartışmaya açılır. Anayasa değişikliği gündeme gelir.

MHP lideri Devlet Bahçeli 'yüzde 50+1'i asla tartışmaya açtırmam' demişti. Bakalım kartlar yeniden nasıl dağıtılacak? Kimler kiminle işbirliği yapacak göreceğiz."