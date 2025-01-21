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  4. Cemal Enginyurt'tan Özdağ'ın gözaltına alınmasının ardından çok sert tepki

Cemal Enginyurt: ''Kahrolsun diktatörlük. Yaşasın cumhuriyet''

Cemal Enginyurt: ''Kahrolsun diktatörlük. Yaşasın cumhuriyet''
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardınadn bir açıklama yapan Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt "Ne oluyoruz? Sıkıyönetimmi ilan edildi? Demokrasi askıyamı alındı? Bu hukuksuzluğu şiddetle kınıyorum. Kahrolsun diktatörlük. Yaşasın cumhuriyet” dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla gözaltına alındı. Ankara’da gözaltına alınan Özdağ, İstanbul’a getiriliyor.

Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya platformu X’den yaptığı paylaşımda iktidara sert tepki göstererek Ümit Özdağ’a destek verdi.

Enginyurt, yaptığı paylaşımda şunları söyledi, “Zafer Partisi Genel Başkanı @umitozdag gözaltına alınmış.

Ankara'da Demiryolu hastanesinde sağlık kontrolünden sonra İstanbul'a götürülecekmiş. Ne oluyoruz? Sıkıyönetimmi ilan edildi? Demokrasi askıyamı alındı? Bu hukuksuzluğu şiddetle kınıyorum. Adalet bir gün herkese lazım.”

Enginyurt yaptığı paylaşımın ardından bir paylaşım daha yaparak adalet ve demokrasi çağrısı yaptı. Enginyurt, “KAHROLSUN DİKTATÖRLÜK. YAŞASIN CUMHURİYET. YAŞASIN DEMOKRASİ. @umitozdag” ifadelerini kullandı.

Etiketler cemal enginyurt kahrolsun diktatörlük yaşasın cumhuriyet Ümit Özdağ gözaltı zafer partisi
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