Cemal Enginyurt'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaylım ateşi; demediğini bırakmadı

Demokrat Partili Cemal Enginyurt Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ı THY'den TSK'ya Bakanlardan AK Parti teşkilatına kadar FETÖ'cü kadrolarla suçlayarak, Erdoğan'a demediğini bırakmadı.

DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt Sözcü TV'de katıldığı programda sinirlerine hakim olamayarak zehir zemberek iddialarda bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mevcut Anayasa'yı darbe anayasası olarak niteleyerek değiştirmek istediğini belirterek "Erdoğan bu ülkede anayasayı değiştirmek istiyor. Bu anayasaya Darbe Anayasası diyor. Karşılığında kendi darbe anayasasını yapmak istiyor." dedi.

"Atatürk'ten Cumhuriyet'ten Türk Milleti'nden "Türkiyeli" söylemine evrilen politikaları eleştiren Cemal Enginyurt "cemaatlerin, tarikatların hakim olduğu müfredat programı adı altında ülkede eğitime yönelik girişimlere dikkat çekti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i de eleştiren Enginyurt "Yusuf Tekin gibi adamların bu ülkeyi yapısını değiştirip yerine Recep Tayyip Erdoğan'ın adının ne olacağı o gün belirleyeceği ve tek adamlığı ile ilgili bir anayasa çalışması yapmak istediklerini söyledi.

"Yani diyorlar ki biz Mustafa Kemal Atatürk'ü de biz Cumhuriyeti de biz Türk milletini de biz Türkiye Cumhuriyeti devletini de istemiyoruz yerine biz kendi devletimizi kurmak istiyoruz onun için de bugün nutuk atıyor" diyen Enginyurt açıklamalarının devamında ise kamu kurum ve kuruluşlarında FETÖ'cülerin hala yer aldığını iddia etti.

"Recep abi..." çıkışı olay oldu

Enginyurt, Erdoğan'ın "FETÖ'cüler tekrar ayaklanmış" sözlerini hatırlatarak "Ya Recep abi "FETÖ'cü var" deyip canımızı sıkıp durma ya her tarafın FETÖ'cü dolu. Türk Hava Yolları FETÖ'cü dolu. Askerlerin FETÖ'cü be! Daha bugün bir Tuğgeneral yine, Suriyeli kaçırıyor yanındakilerle beraber." dedi.

"İsim vere vere konuştu: Kadrolar FETÖ'cü kaynıyor"

Enginyurt canlı yayında stüdyoda yüksek sesle dillendirdiği sözlerinde "Kim FETÖ'cü çık açıkla 10 yıldır bu memlekette FETÖ'cü FETÖ'cü diye diye... Tarım Bakan Yardımcım FETÖ'cü, Türk Hava yollarındakiler FETÖ'cü, üniversitedekiler FETÖ'cü, vali yardımcıların FETÖ'cü, kaymakamların FETÖ'cü, hepiniz FETÖ'cüsünüz be. Daha bugüne Hakan Fidan'ınızın Türkçe Olimpiyatlarında şak şak çalarken görüntüleri çıktı. Hanginiz FETÖ'cü değilsiniz de sürekli bu milleti Fetö ile tehdit ediyor Fetö üzerinden algı yaratıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Ülkeyi borca Erdoğan soktu"

Yaşanan ekonomik krize de değinen Enginyurt "Kendiniz bu ülkeyi batırmak istiyorsunuz, çıkamıyorsunuz işin içinden. Borca batıran sensin bu ülkeyi be, borç bataklığına sen batırdın be, borcu sen yaptın, sen öde kardeşim! Ne diye bizden almaya kalkıyorsun haracı, ya sen yaptın bu borcu ya!" diyerek tepki gösterdi.

"Suriyelilere var, emekliye, çiftçiye, öğrenciye yok"

Enginyurt Suriyelilere yapılan 40 milyar dolar yardımı da eleştirerek "40 milyar dolar Suriyelilere verdim, bir 40 milyar dolar daha veririm, dedin asgari ücretliye niye vermiyorsun, emekliye niye vermiyorsun, çiftçiye niye vermiyorsun, öğrenciye niye vermiyorsun? İşin gücün bu memlekette sığınmacılara, istilacılara, FETÖ'cülere destek çıkmak hesabını intikamını bizden alma yeter Recep abi ya yeter artık" sözlerini sarf etti.