CHP, 2025 yılı asgari ücret önerisini açıkladı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi CHP'nin asgari ücret önerisini açıkladı.

CHP'li Ali Mahir Başarır, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Başarır, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Cumhurbaşkanlığı'nın 2023 yılı bütçesi kesin hesap sunumunun yapıldığını hatırlatarak, "Bakın, sarayın 2023 yılında motorlu hava taşıtları kaleminde 1 milyar lira olan hesabı, 2023 yılının sonunda 4,5 milyar liraya çıkıyor. Yani 150 milyon dolarlık bir harcama yapılmış. Ne almış beyefendi? Hava taşıtları olduğuna göre ya yeni bir uçak almış, helikopter diyeceğim; ama onların fiyatları o kadar değil. Belki bir helikopter zinciri oluşturdu; ama 150 milyar yani yaklaşık 3,5 milyar liraya Cumhurbaşkanımız bir hava aracı almış" dedi.

'ENFLASYON HEDEFİ TUTMADI'

Başarır, Türkiye'nin asıl gündeminin ekonomik zorluklar olması gerektiğini söyleyerek, "TÜİK'e göre yıllık enflasyon yüzde 48,6. Peki Merkez Bankası'nın yıllık hedefi neydi? Yüzde 38. İktidar ise yüzde 41,5'i hedefliyordu. Demek ki enflasyon hedefi tutmadı. Peki, Mehmet Şimşek bu ülkeye geldiği zaman enflasyon yüzde 38'lerdeydi, şimdi ise yüzde 75'e gelmiş. Maalesef çok kötü yönetilen bir ekonomi, yanlış bilgilerle akıl dışı yöntemler kullanan bir bakan ve ülkenin geldiği hal bu. Şimdi enflasyon düşecek mi? Hayır. Bununla ilgili bir veri yok; ama 2025 yılı Ocak ayında; MTV, noter harcı, yargı harcı, ehliyet, pasaport harcı, para cezaları, yurt dışından getirilen telefonlara yüzde 44 civarında bir zam geliyor. Emekliye umut yok, asgari ücrete ilişkin iyi veriler yok; ama zam oranları aşağı yukarı belli. Şimdi yüzde 20 ya da yüzde 25 civarında bir zam yapmayı düşünüyorsunuz, nasıl geçinecek bu insanlar? CHP grubu olarak önerimiz, en düşük asgari ücretin 30 bin lira olmasıdır. Eğer bunu yapmayacaksanız çekip gidin" diye konuştu.

BAKAN IŞIKHAN: ÇALIŞANLARIMIZIN ALIM GÜCÜNÜ ARTIRACAĞIZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, HaberTürk'te yaptığı açıklamada asgari ücret zammı ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücret ülkemizde ve tüm dünyada en düşük ücreti belirleyen bir ücret niteliğinde. Tabi hem çalışanlarımızı doğrudan hem dolaylı olarak ailelerini etkileyen bir durumdur. İnşallah aralık ayının ilk haftasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını başlatacağız. Buradan gelen rakamı da inşallah aralık ayının sonunda kamuoyu ile paylaşma fırsatı olacak. 2025 yılından geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesinde bazı parametreler var. Bunlar arasında en önemli şey enflasyon oranı. Enflasyon gittikçe düşme eğilimine giriyor.

Ekonomik büyüme, iş gücü piyasasının temel ihtiyaçları nelerdir? Nasıl bir iş gücüne ihtiyacımız var. Vatandaşlarımızın yaşam standardının nasıl yükseltilebileceği noktasında komisyon değerlendirmelerini yapacaklar bize rakamı iletecekler. İnşallah çalışanlarımızın alım gücünü korumayı ve artırmayı sağlayacak. Yaşam standartlarını iyileştirecek. Ekonomimizin genel istikrarını bozmayacak şekilde paydaşlarımızın maksimum noktada anlaşabildikleri bir ücret düzeyinde olmasını hedefliyoruz."

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ ARALIK AYINDA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla toplanacak. Görüşmelerin ardından 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret belirlenecek.

2025 asgari ücret zammı pazarlıklarında bu yıl, gerçekleşen enflasyon değil, beklenen enflasyon üzerinden bir değerlendirme yapılacağı belirtiliyor. Hedeflenen 17,5 enflasyon oranı üzerinden pazarlıkların 20.000 TL seviyesinden başlaması öngörülüyor.

ASGARİ ÜCRETTE ZAM SENARYOLARI

* OVP'deki 2025 enflasyon hedefi olan yüzde 17,5 oranında zam yapılırsa 19 bin 975 liraya yükselecek.

* 2025 üst bandı olan yüzde 21 oranında zam gelirse 20 bin 570 lira olacak.

* Merkez Bankası'nın yüzde 25 hedefi oranında artış yapıldığında 21 bin 252 lirayı bulacak.

* Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse 22 bin 102 liraya yükselecek.

* Yüzde 40 zam yapılırsa yeni asgari ücret 23 bin 802 seviyesine gelecek.

* Orta Vadeli Program (OVP) enflasyon hedefi yüzde 41,5'luk zam gelirse 24 bin lirayı aşacak.

* Piyasa beklentileri olan yüzde 45'lik zam oranında ise 24 bin 650 lira olacak.

DHA