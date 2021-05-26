CHP Ankara'dan Erdoğan'a Ali İsmail Korkmaz afişi helallik yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın helallik açıklamasından sonra CHP Ankara İl Başkanlığı'na helallik afişi asıldı.

CHP Ankara İl Örgtü, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı'nın talimatı sonrası 2013 yılında Gezi parkı eylemleri sırasında Eskişehir’in ara sokaklarında eli sopalı kişiler tarafından başına aldığı sert darbeler nedeniyle beyin kanaması geçirerek vefat eden Ali İsmail Korkmaz’ı hatırlattı.

CHP ANKARA'DAN ERDOĞAN'A: ÖNCE ALİ İSMAİL KORMAZ'IN ANNESİNDEN HELALLİK İSTE

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz" açıklamasından sonra CHP Ankara il binasına astığı afiş ile ‘helallik’ isteyen Erdoğan'a hitaben, “Önce Ali İsmail Korkmaz’ın annesinden helallik iste” diye seslenildi.