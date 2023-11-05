CHP lideri Özgür Özel'in A takımı belli oldu

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın ikinci gününde CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel'in A takımı belli oldu.

CHP'nin Ankara Spor Salonu'nda yapılan 38. Olağan Kurultayı, dün genel başkan seçimiyle başladı. Kurultay'ın ilk gününde yapılan seçimde Özgür Özel, 812 oy alarak yeni Genel Başkanı seçildi. Kurultayın ikinci gününde 60 üyeli Parti Meclisi’ne 387, 15 üyeli Yüksek Disiplin Kurulu’na ise 103 aday başvurdu.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın ikinci gün çalışmaları kapsamında Parti Meclisi asıl ve yedek üyelikleri ile Yüksek Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyelikleri için başvuru süreci saat 19.00’da tamamlandı.

İtiraz sürecinin de tamamlanmasının ardından aday listeleri kesinleşti. Parti Meclisi için 387, Yüksek Disiplin Kurulu için ise 103 adayın başvurduğu öğrenildi. 1366 delege adaylar arasından, Parti Meclisi için 60 üye, Yüksek Disiplin Kurulu için ise 15 üye seçecek.

ŞU ANA KADAR ADAYLIKLARINI DUYURAN İSİMLER

Listede yer alması kesinleşen adayların, bilgilendirildikten sonra tek tek adaylıklarını açıklamaya başladığı öğrenildi. Şu ana kadar adaylıklarını duyuran isimler olan Burhanettin Bulut, Gamze Taşçıer, Ulaş Karasu, Ensar Aytekin, Murat Bakan, Gökan Zeybek, Deniz Yücel ve Suat Özçağdaş’a, Özgür Özel’in anahtar listesinde yer verildiği ve bu isimlerin de adaylıklarını açıkladığı ifade edildi.

Bu isimlerin yanında eski Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, avukat Gül Çiftçi, Sevgi Kılıç, Pınar Uzun Okakın ve Erbil Aydınlık’ın da yer aldığı öğrenildi.

FETÖ DAVASI MAĞDURLARINDAN EMEKLİ TÜMAMİRAL DE LİSTEDE

Özel’in, Bilim Yönetim Kültür Platformu üzerinden kendisine ayrılan 12 ismi de belirlediği ifade edilirken, bu isimler arasında ekonomistler Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin eski Dekanı Prof. Dr. Yalçın Karatepe, Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Volkan Demir, Ankara Üniversitesi’nin eski öğretim üyesi dış politika uzmanı Prof. Dr. İlhan Uzgel, 150’den fazla ülkeye ihracat yapan Vestel’in önceki Ar-Ge Bölüm Başkanı Andaç Pamuk, FETÖ’nün kumpas davalarından "askeri casusluk" suçlamasıyla kısa bir süre tutuklu kalan ve davadan beraat eden emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, sanatçı Tolga Sağ, Çevre Mühendisleri Odası’nın önceki dönem başkanlarından Baran Bozoğlu, UNESCO Türkiye Milli Komite üyesi eğitimci Dr. Armağan Erdoğan, yapay zeka alanındaki çalışmalarıyla bilinen avukat Gülşah Deniz Atalar gibi isimlerin yer alacağı belirtiliyor. Akademisyenler Murat Kubilay ve Burak Cop’un da Özel’in anahtar listesinde yer alması bekleniyor.