CHP, Mustafa Sarıgül için kararını verdi

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Türkiye Değişim Partisi’nin (TDP) CHP’ye katılımının onaylandığını duyurdu.

CHP Erzincan Milletvekili ve TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP Parti Meclis toplantısı sürerken açaklama yaptı. TDP'nin CHP'ye katılımını onaylandığını duyuran Sarıgül’ün, Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“CHP Parti Meclisi şu an itibariyle Türkiye Değişim Partisi'nin CHP'ye katılımını onaylamıştır. Bu kararla TDP-CHP bütünleşmesi tamamlanmıştır. Bu bütünleşme ülkemiz ve demokrasimiz açısından sevindirici ve gurur vericidir.”

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında saat 13.00’de başlayan Parti Meclisi toplantısı halen sürüyor.