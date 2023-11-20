CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den İYİ Parti'yle ittifak açıklaması

Parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen CHP Sözcüsü Deniz Yücel, İYİ Parti ve ittifak konularında açıklamalarda bulundu.

CHP'li Yücel, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı devam ettiği sırada, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

"ADAYLARIMIZI BELİRLERKEN DEMOKRATİK YÖNTEMLER UYGULANACAK"

Yücel, yerel seçimde de halkın dertleriyle dertlenen, halkın sorunlarına çözüm üreten adaylarla seçimlere gireceklerini belirterek, "Adaylarımızı belirlerken katılımcı, kapsayıcı ve demokratik yöntemler uygulanacaktır. Belediye başkan adaylarımız belirlenirken, aynı Merkez Yönetim Kurulumuz ve gölge kabinemiz belirlenirken olduğu gibi mümkün olduğunca 'eşit temsil' prensibine uyulmasına özen gösterileceğini de buradan bir kez daha ifade edeyim. MYK toplantımızın bir diğer gündemi, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in ve gölge bakan MYK üyelerimizin Hatay'a, deprem bölgesine yaptıkları ziyaret ve hazırladıkları raporlarıydı. MYK toplantısında deprem bölgesindeki çiftçilerin sorunlarını, milli eğitimdeki, tarımdaki, sağlıktaki sorunları ve çözümlerini konuştuk" dedi.

"BİRLİKTE HAREKET EDEBİLİRİZ"

Yücel, İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grup Sözcüsü Suat Sarı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne adaylığını açıklamasıyla ilgili de şunları söyledi:

"Tabii ki aday olabilirler. Aday adayı olabilirler. Yerel seçim yaklaştığı süreçte İYİ Parti'den de başka partilerden de İstanbul ile ilgili de başka il ve ilçeler ile ilgili de iddia ortaya koyan arkadaşlarımız olabilir. Buna saygı duyarız. Ancak önümüzdeki günler, seçim takvimi yaklaştıkça bu tip olaylarda iller, ilçeler bazında da birtakım birlikte hareket etme ya da ortak adayla süreci yönetme gibi durumlarla da karşılaşabiliriz."

"GÜNDEM KONULARINDAN BİRİ YEREL SEÇİM SÜRECİYDİ"

"Şunu söyleyeyim; CHP, 81 vilayette ve tüm ilçelerde kendi adayları ile seçimi kazanacak şekilde seçimlere hazırlanmaktadır. Bugün MYK gündemimizin konularından biri de yerel seçim süreciydi. Yerel seçim sürecinde, bu sürecin nasıl yönetileceği ve başvuru sürecinin belirlenmesi gündemdeydi. Yerel Yönetimlerden ve Dayanıklı Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Gökhan Zeybek, bu konuda basın ve kamuoyu ile detayları paylaşacak. Ancak aday adayı olmak isteyen arkadaşlarımızın 21 Kasım ile 28 Kasım 2023 tarihleri arasında bu başvurularını yapabileceklerini sizlerle paylaşayım."