CHP tüketiciyi kandıran reklamları Meclis'e taşıdı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, firmaların kampanya dönemlerinde tüketicilerin reklamlarla yanıltılması sorununu, TBMM gündemine taşıdı.

KAMPANYA DÖNEMLERİNDE İÇERİK KONTROLÜ YAPILIYOR MU?

Süper indirimli ve kampanyalı ürünlerin içeriklerinin, bu ürünlerle ilgili yapılan reklamlara uymadığı yönünde genel bir kanı oluştuğuna işaret eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bu ürünlerin içeriği kampanya dönemlerinde kontrol edilmekte midir, edilmekteyse inceleme yapılan ürün adeti ne kadardır? Son beş yılda, indirim zamanında yapılan denetimler sonucunda kaç ürün ve firmada sorun tespit edilmiştir? Bu marka ve firmalara ne gibi yaptırımlar uygulanmıştır?” şeklinde sorular yöneltti.

GÜVENSİZ ÜRÜNLERİN DENETİMİ…

CHP Milletvekili Gürer’in yazılı soru önergesini yanıtlayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, marketlerde satılan ürünlere ilişkin kalite denetiminin, bahse konu ürünün mahiyetine göre ilgili Bakanlıklarca yapıldığını belirtti. Ticaret Bakanlığı’nın yetkili olduğu ürün gruplarında kırtasiye, oyuncak gibi ürünler olduğunu ifade eden Bakan Pekcan, güvensiz ürünlerin denetimlerinin yapıldığını vurguladı.

ŞİKÂYET YOKSA DENETİM DE YOK!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kampanya dönemlerine ilişkin özel bir denetim yapılmadığını ancak, tüketici şikâyetlerinin arttığı dönemlerde fiyat etiketi denetimlerinin yapılması için İl müdürlüklerinin görevlendirildiğini söyledi.

REKLAM KURULUNUN DENETİMLERİ

Bakan Pekcan, ürün ambalajları üzerinde yer alan bilgilerin doğruluğu ile mağaza içi reklam görsellerinde ve indirim kartlarında yer alan bilgilerin doğruluğunun ise Reklam Kurulunca denetlendiğini belirtti.

5 YILDA 233 FİRMA

Reklam Kurulunca yapılan incelemede son 5 yıl içinde 233 firmaya indirimli satışlara ilişkin reklam mevzuatı hükümlerini ihlal ettiği gerekçesiyle tüketiciyi yanıltıcı reklamları durdurma cezası verildiğini açıklayan Bakan Pekcan, bu firmalara ayrıca 6502 sayılı Kanunun 77/12’incimaddesinde öngörülen idari para cezalarının uygulandığını da sözlerine ekledi.

GÜRER: “TÜKETİCİLER YANILTILDIKLARININ BİLE FARKINA VARAMIYOR”

Önerge sahibi CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise firmaların kendi ürünleriyle ilgili indirim ve kampanya dönemlerinde, ürün kalitesinin düştüğü yönündeki şikâyetlerin arttığına dikkat çekti.

Çok sayıda tüketicinin farklı reklamlarla yanıltıldığını vurgulayan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Hatta bazı tüketicilerin ürünlerin cinslerine göre yanıltıldıklarının farkına bile varamamaktadır. O nedenle ilgili bakanlıkların sadece şikâyet zamanlarında değil, genel olarak ürünlerin reklam ve içerik açısından denetimini sağlamalıdır. Bu konuda varsa denetim ve personel açığı mutlaka giderilmelidir” diye konuştu.