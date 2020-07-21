CHP'de kurultay öncesi muhalifler harekete geçtyi

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı için geri sayım başladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına Aytuğ Atıcı ve İlhan Cihaner'in aday olarak çıkması beklenirken, Parti Meclisi seçimleri için maymuncuk liste iddiaları dikkat çekiyor.

Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'nın derlediği habere göre, CHP’de şubat ayında yapılması planlanan ancak corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen büyük kurultay bu hafta sonu Ankara’da gerçekleşecek.

CHP’nin kurultayı pandemi nedeniyle bir ilkler kurultayı da olacak. Kurultay, korona virüsü salgını nedeniyle CHP tarihinde ilk kez kapalı bir mekanda değil, yarı açık Bilkent Odeon Gösteri ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Delegeler, parti yönetimi, parti tarafından kurultayın düzenlenmesinde görevlendirilenler ve gazeteciler dışında kimse kültür merkezine alınmayacak. Odeon dışına kurulacak dev ekranlarla, isteyenlerin kurultayı canlı olarak izlemesine imkan sağlanacak. Genel Merkez yetkilileri, oturma düzeninden, giriş çıkışlara kadar pandemiye ilişkin tüm önlemlerin alındığını ifade etti.

CHP, kurultayın 2023’teki cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri öncesindeki parti yönetimini belirleyecek olması nedeniyle, sloganını ‘iktidar kurultayı’ olarak belirledi.

KILIÇDAROĞLU’NUN RAKİPLERİ

Kurultayın ilk gününde Genel Başkanlık için seçim yapılacak. Mevcut CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına şu ana kadar sadece eski milletvekili Aytuğ Atıcı aday olarak çıkacağını açıkladı.

Ancak parti tüzüğü gereği genel başkanlık adaylığı için toplam delegenin yüzde 5’inin imza vermesi gerekiyor. Aytuğ Atıcı’nın bu imzaları toplayarak resmen aday olup olamayacağı kurultay günü belli olacak.

GÖZLER CİHANER'DE

CHP PM üyesi olan İlhan Cihaner’in de aday olabileceği kulislerde konuşuluyor. Cihaner’in CHP içinde kendisine “Gelecek için biz” diyen grubun adayın olacağı ifade edilirken, adaylığını yarın resmen açıklaması bekleniyor.

MUHARREM İNCE ADAY OLMAYACAK

Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı iki kez aday olan ve kaybeden Muharrem İnce’nin ise bu kurultayda aday olmayacağı kulislerde konuşuluyor. İnce’nin 2023 seçimlerinde yine CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmak istediği, bu çerçevede kurultayda Kılıçdaroğlu’yla yarışa girip, yenilgi riskini almak istemediği belirtiliyor.

ASIL YARIŞ PARTİ MECLİSİ'NDE

Kurultayın ilk gününde yapılacak Genel Başkanlık seçiminde altıncı kez bu göreve aday olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesine ise kesin gözüyle bakılıyor. Bu çerçevede kurultayda asıl yarışın ise Parti Meclisi listelerinde yaşanması bekleniyor.

CHP Kurultayı'nda PM seçimleri çarşaf listeyle yapılacak. CHP tüzüğünde yapılan son değişiklikle, PM adayı olmak isteyenlerin en az 10 delegenin imzasını alması gerekiyor. Yeni koyulan bu kurala rağmen yine PM'yi oluşturan 52 kişi ile 8 kişilik Bilim Kurulu için yüzlerce aday çıkması bekleniyor. CHP’nin çarşaf listeyle yaptığı PM seçimlerinde bugüne kadar aday sayısı hiç 500’ün altına düşmedi.

MAYMUNCUK LİSTE TARTIŞMASI

CHP’deki farklı muhalif grupların ise Kılıçdaroğlu tarafından hazırlanacak anahtar/maymuncuk listeyi delebilmek ve PM’ye kendi adaylarını sokabilmek için ortak liste arayışında oldukları, bu konuda özellikle Muharrem İnce grubu ile İlhan Cihaner’in liderliğini yaptığı “Gelecek için biz” grubu arasında temasların sürdüğü kulislere yansımış durumda.

