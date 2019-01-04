CHP'de Mustafa Sarıgül korkusu: ''DSP'den aday olursa yanarız!''

Aday tespit çalışmalarını sürdüren CHP Genel Merkezi’nde, üzerinde en çok tartışılan ilçelerden biri Şişli. 3 dönem belediye başkanlığı yapan, geçen seçimde İstanbul Büyükşehir’e aday olan Mustafa Sarıgül, bu kez yeniden Şişli’ye aday.

40 yıl önce CHP Şişli Gençlik Kolları Başkanı olarak siyasete atılan Mustafa Sarıgül, ilçede olağanüstü bir etkinliğe sahip. Neredeyse sıkmadığı el yok.

Tüm anketlerde, açık ara ilk sırada çıkıyor. Hafta sonları yaptığı mahalle mitinglerine binlerce kişi katılıyor. Yani, Mustafa Sarıgül Şişli’de tam bir fonemen.

Bu tabloya göre, CHP’nin hiç düşünmeden Mustafa Sarıgül’ü aday yapması gerekir, değil mi ?

Ama gelin görün ki, CHP Genel Merkezi bu konuda hiç niyetli değil.

Nedeni ise, “ Çok güçlü bir liderlik potansiyeli “ olması. CHP Genel Merkezi, “ Dikensiz gül bahçesi “ arayışında.

2014 yılındaki seçimlerde, Mustafa Sarıgül, yüzde 41 oy alarak, bir rekor kırdı. Etkinliği Şişli’nin, hatta İstanbul’un çok ötesinde, Türkiye çapında.

Peki CHP aday göstermezse, Mustafa Sarıgül ne yapacak ?

Mustafa Sarıgül için, yeniden Şişli Belediye Başkanı olmak, artık bir gurur meselesi. Yerine önerdiği ve seçtirdiği Hayri İnönü’nün yaptığı vefasızlıklar ve çok başarısız performans sonrasında, yeniden Şişli’ye başkan olmaya kararlı.

Bu nedenle, eğer CHP kendisi aday göstermezse, Demokratik Sol Parti’den aday olacak. Sarıgül için DSP çok yakın bir isim. 1999 ve 2009 yıllarında seçime DSP’den katılan Mustafa Sarıgül, ezici sonuçlarla başkan seçilmişti.

Mustafa Sarıgül, DSP’den aday olursa kazanma ihtimali, yüzde 100. Tüm anketler bunu gösteriyor.

Aslında CHP Genel Merkezi de bunun farkında. Genel Merkezde olaya mantıklı açıdan bakanlar ise, şu çarpıcı tespiti yapıyor:

“ Sarıgül DSP’den aday olursa, sadece Şişli’yi almakla kalmaz, DSP’de yeni bir heyecan yaratır. DSP bir çok ilçede ve ilde aday çıkartır, bizden oy alır. Bitkisel hayata girmiş olan DSP dirilir, yeniden CHP’nin ciddi rakibi olur.”

CHP Genel Merkezi, önümüzdeki hafta yeniden İstanbul’un tüm ilçelerinde anket yaptırıp, sonuçlara göre, kesin kararını verecek. Şişli anketinde, Sarıgül’ün açık ara önde çıkacağını söylemek ise kehanet değil.

CHP Genel Merkezi bu anketi dikkate alır, Mustafa Sarıgül’ü aday mı yapar, yoksa adının üstünü mü çizer, henüz belli değil.

Şu aşamada net olan tek şey, 1 Nisan sabahı, Şişli’nin yeni Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül olacak.

Ya CHP’den, ya da DSP’den…

Buna da CHP Genel Merkezi karar verecek…