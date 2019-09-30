CHP'den Berat Albayrak tepkisi: ''İlk değiştirilmesi gereken...''

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) değerlendirdi.

Öztrak'ın konuşmasından satır başları:

Bugün "yeni" dedikleri ekonomik programın 2.sini açıkladılar. Geçen yıl dengelenme demişlerdi, ekonominin nasıl dengelendiğini gördük.

Millet aşından, işinden olmuş, işsizlik yüzde 15'lere dayanmış, damat çıkmış "Dengelenme başarılı oldu" diyor. Siz bir de bize sorun. Vatandaşta, emekçide, çiftçide denge bırakmadınız.

Çok açık söylüyoruz, ekonomide değişimin başlaması için ilk değiştirilmesi gerek damadın kendisidir! Türkiye ekonomisinin bir aile şirketi gibi yönetilemeyeceği açık seçik görülmektedir.

Bugün açıklanan bu programın millete maliyeti ortada yoktur. Millete maliyeti, yüzde 5'lik büyüme hayali altında gizlenmeye çalışılmaktadır.