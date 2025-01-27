CHP'den de ilk açıklama geldi; Muharrem İnce bombası patladı!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin CHP'ye geri döneceğine dair hafta sonu gündeme bomba gibi düşen iddiayı CHP'li Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç doğruladı.

Gazeteci Enver Aysever, YouTube hesabından yaptığı açıklamada Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'nin eski Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştüğü, Özel ile konuşmada İnce'nin CHP daveti aldığı iddiasını öne sürmüştü.

Sözcü TV'de Aslı Kurtuluş Mutlu ile Aklın Yolu programına katılan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Memleket Partisi Genel başkanı Muharrem İnce'nin CHP'ye katılacağına dair idddiaları "Bu konuda bilgim var, doğru" diyerek doğruladı.

İşte CHP'li Öztunç'un açıklamaları:

"Bendeki bilgiye göre Muharrem Bey’in Cumhuriyet Halk Partisi’ne gelmek gibi bir niyeti olduğunu herkes biliyor. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel merkez yönetiminin bu konudaki tavrını bilmiyorum. Fakat Muharrem Bey’in böyle bir isteği, 'baba ocağı'na dönüş gibi bir arzusu olduğunu biliyorum. Muharrem Bey’in yakın çevresinde, hukuku olan arkadaşlarımız var. Onlar Muharrem Bey’in baba ocağına dönme isteği olduğunu ifade ediyor. Bunun hemen sonuçlanacağını düşünmüyorum. Daha çok son dönemde yaşanan adaletsizlikler, hukuksuz yaptırımlar ve haksızlıklarla ilgili bir gündem olacaktır. Ancak genel merkezin bu konuda ne düşündüğünü ya da Sayın Genel Başkan’ın bu konuda nasıl bir planı olduğunu bilmiyorum. Bu bilgi şu an paylaşılmış değil."

Enver Aysever ne demişti ?

Gazeteci Enver Aysever, YouTube hesabından yaptığı açıklamada Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'nin eski Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştüğü, Özel ile konuşmada İnce'nin CHP daveti aldığı iddiasını paylaştı.

İnce'nin CHP'ye katılımıyla ilgili tarih de veren Aysever şunları söyledi:

"Memleket Partisi'nin yeniden seçimde olma hakkı kazanması için bir süreç devam ederken Muharrem İnce Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşüyor. Sebep şu; Muharrem İnce bir müzakere sürecine giriyor ve Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullarda çatı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden önemli olduğunu, her ne kadar bu koşullarda muhalefet şerhi düşmesi gerekirse de diyalog kanallarının açık olması gerektiğini düşünüyor.

Nihayetinde Özgür Özel’le yapılan konuşmada Muharrem İnce'ye bir davet geliyor ve Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılacağını söylüyor.

Katılım tören şeklinde mi olur, bu salı mı olur öteki salı günü mü olur, özel bir toplantı mı yapılır bilmiyorum. Ama bir hafta, 10 gün içerisinde Muharrem İnce'nin siyasi denklemi Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yeniden değiştirebilecek bir hamle yapacağını söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partili olacak.

Burada önemli olan, siyasette bir ağırlığı olduğu, halen parti içinde önemli bir gücü olduğunu bildiğimiz Kemal Kılıçdaroğlu'nu da aramış olması, ‘Size bilgi vermek istedim’ demiş olması. Bu ‘Bilgi vermek istedim’in ne anlama geldiğini siz de biliyorsunuz.

Fakat bana ilginç gelen bir mesele, Muharrem İnce’nin Memleket Partisi'ni kapattırmayacak olması. Bu bir

pazarlık unsuru haline mi gelecek yoksa ‘Çantada bir parti olsun, seçim hakkı kazanmış bir parti her zaman işe yarar’ diye mi düşünülecek, onu bilmiyorum."