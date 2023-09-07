CHP'den yerel seçim açıklaması: İYİ Parti ile ittifak sorusuna böyle yanıt verdi

. CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal yerel seçimlerle ilgili olarak, 'Kapılar İYİ Parti için tam anlamıyla kapandı diyemeyiz, doğru mu?' sorusuna "Gerekli yerlerde zaten gerekirse ittifak yaparız, gerekirse tek başımıza gireriz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Köksal, Sivas Madımak Katliamı Davası'nda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan 75 yaşındaki Hayrettin Gül'ün kalan cezasının, 'sürekli hastalık' nedeniyle Cumhurbaşkanı kararıyla kaldırılmasına tepki gösterdi. Köksal, "Türkan Saylan da adaletiniz neredeydi? Cumhuriyet Gazetesi başyazarı İlhan Selçuk'u cezaevinde ölüme terk ederken, kumpas davalarıyla yargılarken neredeydi adaletiniz? Başarılı asker, Yarbay Ali Tatar'ı hainlikle suçlayıp, ölümüne sebep olurken neredeydi adaletiniz? Madımak'ın ateşi sönmeden sanığı bir kararnameyle salıvermek; işte şahsa göre adalet. İşte AK Parti yüzyılının özeti, İşte AK Parti adaleti" diye konuştu.

İYİ PARTİ İLE İTTİFAK OLACAK MI?

Köksal, İYİ Parti ve CHP'nin yerel seçimlere yönelik açıklamaların hatırlatılması üzerine de "CHP olarak gerekirse ittifakla, gerekirse tek başına bu seçimlere gireceğiz. 7 ay sonra yapılacak yerel seçimler için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmalara devam ediyoruz" dedi.

Köksal, 'Kapılar İYİ Parti için tam anlamıyla kapandı diyemeyiz, doğru mu?' şeklindeki soruya ise "Gerekli yerlerde zaten gerekirse ittifak yaparız, gerekirse tek başımıza gireriz. Partimizin yetkili kurulları yeri geldiğinde gerekli kararları alacak ve kamuoyuyla paylaşacaktır" diyerek cevap verdi.