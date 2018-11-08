CHP'li 2 milletvekili ''Türkçe ezandan'' disiplin kuruluna

CHP Grup Yönetim Kurulu, Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un, kesin çıkarma cezası ile önlemli olarak cezalandırılması önerisiyle Grup Disiplin Kurulu'na sevkini kararlaştırdı.

CHP Grup Yönetim Kurulu, olağanüstü toplandı.

Toplantıda, Erol ve Yılmaz'ın, CHP Tüzüğü ve Grup İç Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca “kesin çıkarma cezası” ile “önlemli olarak” cezalandırılması önerisiyle Grup Disiplin Kuruluna sevk edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

TÜRKÇE EZAN TARTIŞMASI

Öztürk Yılmaz'ın, katıldığı bir televizyon kanalında 'ezanın Türkçe okunması gerektiğine yönelik sözleri tartışma yaratmıştı.

"ÇIKACAK KARARA SAYGILIYIM"

"Parti disiplinine uymayan davranışları" nedeniyle disipline sevk edildiği belirtilen Gürsel Erol'dan bir açıklama geldi. Süreci televizyondan öğrendiğini ve yetkili kurullardan çıkacak karara saygılı olacağını söyleyen Erol, şunları kaydetti:

"Konuşmalarımın içeriğinden değil, izinsiz TV programlarına çıkmamdan dolayı böyle bir süreç başlatıldı. Üzüntülüyüm. Demek ki daha çok dikkat etmem gerekiyor."