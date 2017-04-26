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  1. 26 Nisan 2017 23:40

CHP'li Aksünger'den mühürsüz oy açıklaması

CHP'li Erdal Aksünger mühürsüz oylardaki evet-hayır oranını açıkladı.

CHP'li Aksünger'den mühürsüz oy açıklaması
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CHP’li Aksünger mühürsüz oyların dağılımıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Türkiye, hala meşruiyeti tartışmalı referandumu konuşuyor. Danıştay CHP’nin itirazını reddetti.

CHP’nin “mühürsüz” dediği 1,5 milyon oyla ilgili ise YSK’dan kesin bir açıklama yok.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, bugün FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın konuğu oldu.

Mühürsüz oyların dağılımıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Erdal Aksünger 1,5 milyon oyun dağılımı konusunda “300 bini küsürü hayır. Geri kalan hepsi evet” bilgisini paylaştı.

Aksünger bu dağılıma sandık sandık gelen şikayetlerin incelenmesi sonucunda ulaştıklarını belirtti.

YSK AÇIKLAMASINDAN SONRA MÜHÜRLENDİ

Ancak bu delillerin yok edildiğini söyleyen Aksünger “YSK açıklamasından sonra bunlar mühürlendi” dedi.

oy , referandum , hayır , evet