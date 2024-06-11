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CHP'li belediyeden emeklilere 7 bin TL ikramiye müjdesi

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Adana Ceyhan Belediye başkanı Kadir Aydar, ilçedeki emeklilere dağıtacakları 5 bin liralık ikramiyeyi Özgür Özel’in talimatı ile 7 bin liraya çıkardıklarını müjdeledi.

Emekli maaşlarının düşük tutulması belediyeleri harekete geçirdi. Adana Ceyhan Belediyesi başkanı Kadir Aydar yerel seçimlerden önce emeklilere 5 bin lira ikramiye vaadi vermişti. Yerel seçimlerin ardından sözünü tutacaklarını ifade eden Belediye başkanı emeklilere bir müjde daha verdi.

Adana Ceyhan Belediye başkanı Kadir Aydar, ilçedeki emeklilere dağıtacakları 5 bin liralık ikramiyeyi Özgür Özel’in talimatı ile 7 bin liraya çıkardıklarını müjdeledi.

5 bin liralık emekli ikramiyesini CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in talimatı ile 7 bin liraya çıkardıklarını açıklayan Aydar, her bayramda emeklilerin aylıklarını asgari ücrete tamamlayarak emeklilerin yanında olacaklarını açıkladı.

Adana Ceyhan Belediye başkanı Kadir Aydar, ilçedeki emeklilere dağıtacakları 5 bin liralık ikramiyeyi Özgür Özel’in talimatı ile 7 bin liraya çıkardıklarını müjdeledi.

Kurban Bayramı öncesinde ilçedeki ihtiyaç sahibi 2 bin 750 emekliye ikramiye dağıtacaklarını açıklayan Aydar, sosyal-demokrat belediyecilik anlayışı ile verdikleri sözü tutmaya devam edeceklerini ve ihtiyaç sahiplerinin yanlarında olacaklarını açıklayan belediye başkanı Kadir Aydar şu ifadeleri kullandı:

"31 Mart öncesinde Ceyhan'da emeklilerin yanındayız demiştik. 5 Bin TL olan bayram ikramiyemizi genel başkanımızın talimatı üzerine 7 bin TL'ye çıkardık. Yani en düşük emekli maaşı olarak 10 bin TL alan tüm ihtiyaç sahibi emeklilerimizin kazancını bu ay asgari ücrete tamamlayarak yanında olduk. Tüm emeklilerimize huzurlu ve mutlu bayramlar diliyorum. Sosyal-demokrat belediyecilik açısından bunu çok önemsiyorum. Ne söz verdiysek hepsini tutmaya devam ediyoruz"

Adana Ceyhan Belediye başkanı Kadir Aydar, ilçedeki emeklilere dağıtacakları 5 bin liralık ikramiyeyi Özgür Özel’in talimatı ile 7 bin liraya çıkardıklarını müjdeledi.

“ONUN SAYESİNDE KURBAN KESECEĞİZ”

Kararı alınan 7 bin TL'lik ikramiyeden dolayı mutluluğunu belirten emeklilerden Mustafa Dere, "Çok memnun olduk, çok sevindik. Aldığımız ikramiye ile torunlarımızı da sevindireceğiz" dedi. Bir diğer emekli Veli Çoban ise, "Kadir başkan bize bu ikramiyeyi verdi. Onun sayesinde kurban keseceğiz. Allah ondan razı olsun" ifadelerini kullandı.

İHA

Etiketler belediye başkanı 7 bin tl ikramiye 7 bin tl bayram ikramiyesi emekliye 7 bin tl bayram ikramiyesi
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