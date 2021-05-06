  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. CHP'li Özel isyan etti: ''63 gün geçti; oysa Anayasal süre 15 gün!''

CHP'li Özel isyan etti: ''63 gün geçti; oysa Anayasal süre 15 gün!''

Merkez Bankası rezervlerine ilişkin başlayan '18 milyar dolar nerede?' tartışması devam ederken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Verdiğim soru önergesi üzerinden 63 gün geçti halen yanıtlanmadı." açıklaması yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Başkanlığına yaptığı başvuru dilekçesini Twitter hesabından paylaştı.

CHP'li Özgür Özel, "Merkez Bankası'nın eriyen 128 milyar dolarlık rezervinin akıbetini sormaya devam edeceğiz. Verdiğim soru önergesi üzerinden 63 gün geçti halen yanıtlanmadı. Oysa Anayasal süre 15 gün." ifadelerini kullandı.

"SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Halkın parasının hesabını sormaya devam edeceğiz." diyen CHP'li Özel, "128 milyar dolar nerede?" sorusunu yöneltti.

Etiketler özgür özel chp soru önergesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bu etin kilosu 10 bin TL
Sedat Peker'den yeni açıklama! Dikkat çeken Albayrak ayrıntısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanı ünlü isimleri hedef aldı
Taksim Camisi'nin açılışı yine ertelendi
Koronavirüs aşısında 2 dozu almayanlar için uzmanlardan kritik uyarı
Sadakatsiz dizisi ekranlara veda ediyor
Mehmet Barlas'tan AK Parti iktidarına bir eleştiri daha
Gece yarısı 2 ilimizde peş peşe korkutan depremler!
Tam kapanmada sessiz sedasız %20 zam geldi!
Tam kapanmada Pamukkale turistlere kaldı