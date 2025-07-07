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CHP'li tam 61 milletvekili için ''dokunulsun'' fezlekesi TBMM'de!

CHP'li tam 61 milletvekili için ''dokunulsun'' fezlekesi TBMM'de!
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CHP’li 61 milletvekili hakkında hazırlanan 240 fezleke, Cumhurbaşkanlığı tarafından TBMM’ye sunuldu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partisinin milletvekilleriyle ilgili dokunulmazlık fezlekelerine dair açıklama yaptı.

Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP’nin 135 milletvekilinden 61’i hakkında toplam 240 adet dokunulmazlık dosyasının TBMM’ye sunulduğunu duyurdu.

Günaydın'ın paylaştığı bilgilendirme yazısında imzacı olan kişinin CHP listelerinden milletvekili seçilen ve şu an AK Partili Milletvekili olan Serap Yazıcı Özbudun olduğu görüldü. Özbudun, Gelecek Partisi'nden AK Parti'ye transfer olmuştu.

Günaydın, paylaşımın devamında "Müesses nizam şahane, öyle değil mi?" diye sordu.

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Etiketler CHP fezleke dokunulmazlık dokunulsun dokunulmazlıklar ak parti TBMM meclis
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