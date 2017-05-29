CHP'li vekilden ''çiğ et'' iddiası

Manisa'da 1’inci Piyade Eğitim Tugayı’nda gıda zehirlenmesiyle hastanelik olan 1046 askerin ardından Kırkağaç’ta komando alayındaki askerlerin de benzer şikâyetler yaşaması üzerine, kışlalardaki yemekle ilgili kuşkular arttı. Hastanelerden bilgi alan CHP’li hekim milletvekili Tur Yıldız Biçer, “İlk olayın hindi etindeki salmonella bakterisinden olduğu kesin. Türkiye genelinde 12 askeri birlik aynı firmaya ihale edilmiş. İkinci olay ise farklı” diye konuştu.

Manisa 1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı’nda geçen salı günü, gıda zehirlenmesi şüphesiyle 1046 askerin hastaneye kaldırılması, Er Hüsnü Özel’in yaşamını yitirmesiyle ilgili adli ve idari soruşturma sürerken, önceki gün de 6’ncı Jandarma Komando Eğitim Alayı’nda 64 asker rahatsızlandı. Akşam yemeğinde et kavurma, pilav, çorba ve salata yiyen askerlerde, karın ağrısı şikâyeti başladı. Birlikteki yetkili askerlerin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Rahatsızlanan askerlerden 51’i Kırkağaç Devlet Hastanesi’ne, 13’ü ise Soma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk belirlemelerde tedaviye alınan askerlerin yedikleri yemekten zehirlendikleri söylendi.

İLK VAKA SALMONELLA

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Kırkağaç, Akhisar ve Soma’daki hastanelere kaldırılan komandoları gece ziyaret ederek gelişmeleri takip etti. İlk zehirlenmeyi de araştıran Biçer, Hürriyet’e şunları söyledi:



“Salı günü merkezde batı kışladaki vakalara ilişkin tahliller sonuçlandı. Numunelerde salmonella bakterisi üredi. Bağırsak enfeksiyonuna neden olan bu bakteri yenen etten, özellikle iyi pişirilmemiş kümes hayvanlarının etinden bulaşıyor. Batı kışladaki askerler o akşam hindi eti yediklerini söylemişlerdi. Görüştüğüm bazı askerler ‘Etin bir kısmı çiğdi, iyi pişmemişti, çiğ bölümlerini yememeye çalıştık’ demişlerdi. Bu bakteri iyi pişmemiş veya kesimden itibaren hijyen kurallarına uygun saklanmamış etlerden bulaşıyor. İlk olayın hindi etinden kaynaklandığı kesin.

ASKERİ HASTANENİN KAPATILMASI YANLIŞ



Buranın yemek işleri dışarıdan bir firmaya ihale edilmiş. Kışla dışından yemek getirildiğini de ben bu olay vesilesiyle öğrenmiş oldum. Aynı firmaya Türkiye genelinde 12 askeri birliğin yemek işi ihale edilmiş.



Kırkağaç’ta jandarma komando alayında da saat 20.00’de etli bir yemek yemişler, pilav ve ayran varmış. Buranın yemeği askeri birimin içinde yapılıyor, yani ihale edilmemiş. Ama malzeme tedarikini yapan ortak bir yer varmış İzmir’de. İkinci olayda yemekten, askerlerden ve sudan alınan örnekleri tahlil etmek için yeterli süre geçmedi. Dolayısıyla oradaki etkenin ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Firma, ‘Biz jandarmaya yemek vermedik’ diyor. 10 bini geçen asker nüfusunun olduğu bir yerde askeri hastanenin kapatılmasının yanlış olduğunu da gördük. Askeri hastane olsa belki o askerimiz ölmeyecekti. 400-500 askere bir hastanenin acil servisinde müdahale edilmeye çalışıldı.”

Vali: Mevsimsel mide üşütmesi

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, askerlerin hastanelik olmasıyla ilgili şu bilgileri verdi: "Kırkağaç Jandarma Komando Alay Komutanlığı’ndaki rahatsızlık herhangi bir enfeksiyon veya gıda zehirlenmesiyle ilgili olarak ilişkilendirilmedi. Mevsimsel bir mide üşütmesi ve çocuklarımızın birbirinden psikolojik olarak etkilenerek sağlık kuruluşlarına müracaat etmesi vardır. Dün saat 03.00 itibarıyla çocuklarımızdan sadece 12'sini sabaha kadar müşahade altında tutmaya karar vermiştik. Sabah saatlerinde 08.00 ile 09.00 arasında bütün çocuklarımız taburcu edildiler. Birliklerine döndüler. Alay komutanlığı bünyesindeki tabipliğe de müracaat artık yok. Dolayısıyla Kırkağaç'ta vakanın önü tamamen alınmış durumda. Bir sorun kalmadı."