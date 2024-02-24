CHP'ye o ilçede şok: Aday çıkaramayacak
CHP, Genel Başkan Özgür Özel'in memleketi Manisa'da adaylık başvurusunda geç kaldığı için aday çıkaramayacak.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde CHP'den adaylık başvurusunda geç kalan mevcut belediye başkanı ve başkan adayı Zeki Bilgin, Saadet Partisi'nden aday oldu.
Bilgin'in adaylığını inceleyen İlçe Seçim Kurulu başvuruyu reddetti. İlçe Seçim Kurulu'nun aldığı kararla CHP, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinden aday çıkaramayacak.
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