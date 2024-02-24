CHP'ye o ilçede şok: Aday çıkaramayacak

Uzmanlar uyardı: Bu 10 davranıştan hemen vazgeçin!

Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Bölgesi'ndeki fay için uyardı

Komutana küfür eden AK Partili adaya ihraç soruşturması

Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu