Cumhur İttifakı'nda ''benzin'' çatlağı! MHP hükümeti göreve çağırdı

MHP'li Semih Yalçın, yeni yıl ile birlikte neredeyse her hafta zam gelen akaryakıt fiyatları için "sarmala dönüşmemesi ve tüketici yararına kontrol altına alınması için, vergiler başta olmak üzere bazı yeni düzenlemelere gidilmesi gerekiyor" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İl Başkanları ile Kızılcahamam'da bir araya geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, toplantı sonrası yazılı açıklama yaptı. Yalçın, akaryakıt fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir sarmala dönüşmemesi ve tüketici yararına kontrol altına alınması için, vergiler başta olmak üzere bazı yeni düzenlemelere gidilmesi gerektiği de bir gerçektir” ifadelerini kullandı.

Yalçın’ın açıklaması şöyle:

"Muhalefetin yaptığı gibi açlık ve yoksulluk edebiyatıyla toplumu karamsarlığa sevk etmenin, kimseye yararı yoktur. Türkiye, bütün ülkeleri etkisine alan küresel ekonomik krize rağmen dirençli ekonomiye sahip ülkeler arasında yer almıştır. 2021 yılındaki büyüme rakamları ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat verilerine ulaşılması, Türk ekonomisinin küresel kriz ve şoklara karşı dayanıklılığını gözler önüne sermiştir.

TÜİK verilerine göre Türkiye ekonomisi 2021 yılının üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,7 oranında büyümüştür. Türkiye için 2021; aynı zamanda ihracatta rekor yılı olmuştur. İhracatımız, geçen yıl 2020'ye göre yüzde 32,9 artışla 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Bununla birlikte; dövizdeki oynaklığın sona erdirilmesi ve kontrolsüz kur artışının dizginlenmesinden sonra, sıra enflasyonun düşürülmesine de gelecektir. Doğru politikalar ve isabetli hedeflemelerle makroekonomik istikrar kazanılacak, Türkiye yüksek enflasyon sarmalından kurtulacaktır. Devletimizin, halkın refahı ve küresel ekonomik krizin en az hasarla atlatılması için bütün imkânlarını seferber edeceğinden kimsenin şüphesi olmamalıdır.

Akaryakıt fiyatlarındaki artış ise iç dinamiklerden çok, küresel piyasalarda petrolün varil fiyatlarının aşırı yükselmesinden kaynaklanmaktadır. Ancak akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir sarmala dönüşmemesi ve tüketici yararına kontrol altına alınması için, vergiler başta olmak üzere bazı yeni düzenlemelere gidilmesi gerektiği de bir gerçektir. Mevcut iktidar bu gerçeği görerek çalışmalara başlamıştır."