Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan ABD'ye: ''Alçak, soykırımcı devlet''

Türkiye 24 saatte şehit verdiği 12 evladı için gözyaşı dönerken, ABD Büyükelçiliği'nin yayınladığı taziye mesajına, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem'in tepkisi çok sert oldu. Ertem ABD'ye "Alçak, soykırımcı devlet ABD" diyerek yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, Kuzey Irak'ta yaşamını yitiren askerler için sosyal medyada mesaj paylaşan ABD Büyükelçiliği'ne "Alçak, soykırımcı devlet" diyerek tepki gösterdi.

Kuzey Irak'ta 24 saat içerisinde 12 askerin hayatını kaybettiğinin açıklanmasının ardından ABD Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"ABD’nin Türkiye’deki Diplomatik Temsilciliği olarak, 22-23 Aralık tarihlerinde yürütülen terörle mücadele operasyonları sırasında hayatını kaybeden 12 Türk askerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralı olan Türk askerine acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız."

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Cemil Ertem, ABD Büyükelçiliğinin bu mesajını kendi hesabında alıntılayarak şu tepkiyi gösterdi:

"Alçak, soykırımcı devlet ABD. Kucağında beslediğin terör örgütü PKK senin kanlı maşan değil mi? Mehmetçiğin de Gazzeli çocukların da hesabını vereceksin!"

İşte Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem'in o paylaşımı: