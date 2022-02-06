  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 lidere teşekkür etmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 lidere teşekkür etmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 lidere teşekkür etmedi

Koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş olsun mesajlarına tek tek yanıt verdi. Erdoğan'ın, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş’a teşekkür etmemesi ise dikkat çekti.

Dün testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine geçmiş olsun mesajları yayınlayan bütün siyasi liderlere sosyal medya hesabından teşekkür etti.

Erdoğan her lidere tek tek teşekkür ederken bir tek Bağımsız Türkiye Partisi Lideri Hüseyin Baş’a teşekkür etmemesi gözlerden kaçmadı.

BTP Lideri Hüseyin Baş sosyal medya hesabından, “Koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, şifalar diliyorum.” diyerek geçmiş olsun dileklerinde bulunmuştu.

Her lidere teşekkür ederken BTP Liderine teşekkür etmemesi kafalarda soru işareti bıraktı.

Etiketler BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş koronavirüs
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Gönül Dağı dizisinde yaprak dökümü: Bir isim daha veda ediyor!
BTP lideri Hüseyin Baş: ''Yalancı bahar için dövize yine müdahale edilebilir''
Kulisleri sallayan iddia: Tansu Çiller parti mi kuruyor?
Kılıçdaroğlu, Isparta'daki elektrik kesintisinin sebebini açıkladı
Omicron aşısından kötü haber! Son araştırma hayal kırıklığı yarattı
Hande Sarıoğlu yine yaptı yapacağını! Cansız mankenle aşka geldi!
İstanbul'da şoke eden görüntüler! Yer yarıldı, yerin içine girdi!
Bahçeli'den partisine ''seçim'' talimatı
Koronavirüse yakalanan Erdoğan sağlık durumunu açıkladı
Kraliçe Elizabeth varisini açıkladı: ''Ben öldükten sonra O'na kraliçe deyin''