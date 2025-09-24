  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de nikah şahidi oldu
Güncelleme:

ABD'de temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde bir çiftin nikah şahdi oldu. Gelin ve damadın kim olduğu ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu kapsamında ABD'de temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, dün Türkevi binasında bir çiftin nikah şahidi oldu. Yeni evlenen çift, görevleri nedeniyle New York’ta bulunduklarını açıkladı.

"GURURLUYUZ, CUMHURBAŞKANIMIZIN PERSONELİYİM"

Çift, A Haber mikrofonuna konuştu. AK Parti Genel Merkez'de dış ilişkiler başkan yardımcısı olduğunu söyleyen damat, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı tarihi açıklama esnasında bize de böyle önemli bir günde vakit ayırdı. Bu mutlu günümüzde şahit olduğu için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Gelin ise, "Gururluyuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın personeliyim. Bu yoğun temposunda vakit ayırdığı için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

text-ad
Etiketler recep tayyip erdoğan abd Türkevi nikah şahidi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
CHP İstanbul Kongresi'ne dakikalar kala durdurma kararı geldi! CHP İstanbul Kongresi'ne dakikalar kala durdurma kararı geldi! Chery'nin özel tasarımlı TIGGO7 PRO MAX'i Türkiye'de Chery'nin özel tasarımlı TIGGO7 PRO MAX'i Türkiye'de Evinde ölü bulunan kadın spiker Esen Gök'ün korku filmi replikleri olay oldu Evinde ölü bulunan kadın spiker Esen Gök'ün korku filmi replikleri olay oldu Doğum öncesi pozları olay olmuştu.., Güzel oyuncunun ''baby shower''ını fena ''ti''ye aldılar Doğum öncesi pozları olay olmuştu.., Güzel oyuncunun ''baby shower''ını fena ''ti''ye aldılar Türkiye'de dünya tarihini değiştirecek keşif: Yeni bir tür bulunmuş olabilir! Türkiye'de dünya tarihini değiştirecek keşif: Yeni bir tür bulunmuş olabilir! Bahçeli ''zamanı gelmiştir'' diyerek ''askeri operasyon'' sinyali verdi! Bahçeli ''zamanı gelmiştir'' diyerek ''askeri operasyon'' sinyali verdi! Eşini öldüresiye döven psikopat o anları sosyal medyadan canlı yayınladı! Eşini öldüresiye döven psikopat o anları sosyal medyadan canlı yayınladı! Çarkıfelek'in eski güzel hostesi değişimiyle baş döndürdü Çarkıfelek'in eski güzel hostesi değişimiyle baş döndürdü İstanbul'da 10 saat sürecek elektrik kesintisi İstanbul'da 10 saat sürecek elektrik kesintisi Hedefteki hakem Arda Kardeşler sessizliğini bozdu, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na yanıt verdi Hedefteki hakem Arda Kardeşler sessizliğini bozdu, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na yanıt verdi
Türkiye'nin bir gıda devi daha konkordato başvurusunda bulundu Türkiye'nin bir gıda devi daha konkordato başvurusunda bulundu Halen Silivri'de tutuklu olan Fatih Altaylı skandalı ''mideniz bulanır'' diyerek duyurdu! Halen Silivri'de tutuklu olan Fatih Altaylı skandalı ''mideniz bulanır'' diyerek duyurdu! İş yerinde ellerini ve ayaklarını bağlayıp döve döve öldürdüler! İş yerinde ellerini ve ayaklarını bağlayıp döve döve öldürdüler! Eşref Rüya'nın Eşref'i Çağatay Ulusoy ile Aslıhan Malbora aşklarını sonunda ilan etti! Eşref Rüya'nın Eşref'i Çağatay Ulusoy ile Aslıhan Malbora aşklarını sonunda ilan etti! Nagihan Karadere'den çok özel Survivor itirafı: ''Onunla sevgili olmak isterdim'' Nagihan Karadere'den çok özel Survivor itirafı: ''Onunla sevgili olmak isterdim'' Eli kanlı cani eski eşini hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı gün öldürdü! Eli kanlı cani eski eşini hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı gün öldürdü! Kahvaltı soframıza da tahşiş ve hile bulaştı: İşte sağlığa zararlı ürün tespit edilen markalar Kahvaltı soframıza da tahşiş ve hile bulaştı: İşte sağlığa zararlı ürün tespit edilen markalar Yeşil sahalarda ezber bozan değişiklik: Penaltı atışları kuralı değişiyor! Yeşil sahalarda ezber bozan değişiklik: Penaltı atışları kuralı değişiyor! İşaret ettiği yerde deprem olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy 2 fay hattı için uyardı! İşaret ettiği yerde deprem olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy 2 fay hattı için uyardı!