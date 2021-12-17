Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk'a NFT hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk ile video konferans yöntemiyle görüştü. Erdoğan, kripto para piyasasına ilgisiyle de bilinen Musk'a NFT hediye etti.

Görüşmede Türkiye’nin aynı yıl içerisinde uzaya iki uydu birden fırlatan ender ülkelerden birisi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sayın Musk, inşallah 19 Aralık tarihinde SpaceX vasıtasıyla Türksat 5B uydumuzu uzaya fırlatacağız. Bu yılın ocak ayında Türksat 5A uydusunu uzaya fırlatmıştık. Aynı sene içinde iki uydu fırlatan ender ülkelerden olduk” dedi.



Türksat 5A uydusu fırlatıldıktan sonra çocuklardan bir uydunun ve uzayın hayallerinde nasıl bir yer kapladığını resmetmelerini istediklerini belirten Erdoğan, “Evlatlarımızdan muhteşem geri dönüşler aldık. 5 binden fazla resim tarafımıza ulaştı. Her biri çok güçlü ve güzel hayallerin ürünü olan bu 5 bin resmi de dijital menkul NFT haline getirerek Türksat 5B’yi oluşturduk. Bu güzel ve çok anlamlı NFT’yi size hediye etmek isterim. Çocuklarımızın gözlerinde oluşan pırıltı ileride Türkiye’nin uydu teknolojileri alanında, otonom teknolojileri alanında, yapay zeka alanında siber dünyada neler olacağının ispatı niteliğindedir” diye konuştu.

Elon Musk ise anlamlı hediye için Erdoğan’a teşekkür etti.

İHA