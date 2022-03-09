Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı ile görüştü: Liderlerden toplantı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 yıl aradan sonra resmi ziyaret gerçekleştiren İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u Ankara'da resmi törenle karşıladı. İki lider görüşmenin ardından ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

* İsrail Devlet Başkanı Herzog'u Ankara'da misafir etmekten büyük memnuniyet duyuyorum.

* Kendilerine bir kez daha Türkyie'ye hoşgeldin diyorum. Bu tarihi ziyaretin ilişkilerde yeni bir dönüm noktası olacağına inanıyorum.

* Ülkelerimiz arasında ortak çıkara dayalı, karşılıklı hassasiyetle saygı çerçevesinde siyasi diyalogun yeniden canlandırılmasıdır.

* Ticaret hacmimiz %36'ya yakın artış göstererek geçtiğimiz sene 8,5 milyar dolar seviyesine ulaştı. 2022 senesinde 10 milyar dolara taşıyacağımıza inanıyorum.

* Son günlerde bölgemizde yaşanan gelişmeler, enerji güvenliğini bir kez daha öne çıkmıştı. Türkiye ihracatçılar meclisimizin organizasyonumuzla 90 kişilik ekimiz İsrail'de değerli temaslarda bulundu.

* Görüşmemizin temel unsurlarından birisi Filistin'di. Herzog'la konuya yaklaşımımızı açıkça paylaştık. Kudüs'ün tarihi statüsüyle Mescid-i Aksa'nın dini kimliği ve kutsiyetinin korunmasına atfettiğimiz önemin altını çizdim. Bölgedeki huzurun ve iki devletli çözüme verdiğim önemi belirttim. Filistin halkına yönelik insani projeler yürüten kuruluşlarımızın devam etmesi hususunda İsrail makamlarının desteğini beklediğimizi özellikle vurguladım.

* Türkler ve Museviler yüzyıllar boyunca barış içinde yaşamanın en güzel örneklerinin vermişlerdir. Bu müstesna tarihimize gölge düşürülmesine müsamaha göstermeyeceğiz.

* Güncel bölgesel, uluslararası meseleler hakkında da fikir alışverişinde bulundu. Özellikle Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, bu ziyaretin ardından Filistin'e ve İsrail'e yapacağı ziyareti önemsiyorum. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez'in de ziyaretinin önemli olduğunu belirtmek isterim.

* Şu anda bizim elimizde 4'üncüsü de yolda geliyor. 4 tane sondaj gemisi ve 2 tane sismik araştırma gemisi var. Karadeniz'de, Akdeniz'de bu çalışmalarımızı işbirliğimizle hayata geçirebiliriz.

HERZOG: EŞİM VE BEN TÜRKİYE'DE BULUNMAKTAN ÇOK MUTLUYUZ

Halklarımız arasındaki ilişki çok eskidir ve bu ilişkinin güçlü, tarihi, dini, kültürel kökleri vardır.

İsrail ve Türkiye birçok alanda, bu bölgeyi çarpıcı şekilde etkileyecek şekilde bir işbirliği yapabilir ve yapmalıdır.

Geçmişteki anlaşmazlıklar kendi kendine kalkmaz ama iki halk güven ve saygı yolculuğuna çıkmayı seçiyoruz. İleriye bakmayı seçiyoruz. Her konuda anlaşamayacağımız konusunda peşinen anlaşmalıyız. Ancak anlaşmazlıkları geleceğe yönelerek çözmeye çalışacağız. Sizin ve benim milletim Allah'a inanan HZ. İbrahim'in çocuklarıyız.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU, NİSAN'DA İSRAİL VE FİLİSTİN'E GİDİYOR

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu nisan ayının ilk haftasında İsrail ve Filistin'i ziyaret edecek. İsrailli mevkidaşıyla görüşecek olan Bakan Çavuşoğlu'nun ziyarette iki ülke arasında büyükelçi atanma süreçlerini değerlendirmesi bekleniyor. Çavuşoğlu'nun ziyaretinin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de ülkeyi ziyaret edeceği, iki ülke arasında Doğu Akdeniz'deki enerji arama faaliyetleri konusunda çalışmalar yapacağı öğrenildi.