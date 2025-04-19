Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin yeni ''beka sorununu'' ilan etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan Türkiye'deki doğum oranlarındaki düşüşe işaret ederek "doğum kontrol sistemiyle Türk nüfusunu azalttılar. Bu ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdittir" dedi ve "İnşaat sektörümüz artık 4 artı 1, 3 artı 1 evler değil studyo tipi 1 artı 1 evlere yöneldi. Ne yazıkki gençler evlenmiyor. Genç nüfusumuz giderek azalıyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayip Erdoğan, KADEM 5'inci İstanbul'daki Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve KADEM Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, Ak Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir, Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik ve çok sayıda davetli katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmasında sözlerine KADEM'in yeni başkanını Avukat Dr. Canan Sarı'yı tebrik ederek başladı. Cumhurbaşkanı, “Bugünkü genel kurulumuzda görevini devreden Saliha Hanımefendi'ye ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza çalışmaları, mücadeleleri ve fedakarlıkları için şükranlarımı sunuyorum. Genel kurulumuzla birlikte KADEM Başkanlığı'nı devralacak Canan Hanımefendi'ye ve yönetim kurulu üyelerine ise Cenabi Allah'tan üstün başarılar niyaz ediyorum. Tıpkı bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da hayra destek, şerre engel olmaya matuf tüm çabalarınızda yanınızda olmayı ve sizlere her türlü desteği vermeyi sürdüreceğizö diye konuştu.

Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen KADEM 5. Olağan Genel Kurulu'nda konuşma gerçekleştirdi.

Erdoğan'ın konuşmasından bazı kısımlar şöyle:

''18 aydır Gazze'de devam edem soykırım başta olmak üzere Batı değerleri denen kavramların boş olduğunu hepimize göstermiştir. Batı'nın zaten iyice zayıflamış olan ahlaki üstünlüğü yok olmuştur.

Her masum çocukla, kadınla, bebekle birlikte Batı'nın iyice zayıflamış olan ahlaki üstünlüğü de yok olmuştur. Demokrasi kavramının Batı'nın boyundurluğundan kurtularak hak ve özgürlük meşalesi olarak insanlığa kazandırılması şart. Kadın haklarıyla ilgili batı patentli kampanyalara aynı zaviyeden bakmamız gerektiğine inanıyorum. Üstünlüğün asla cinsiyette, kökende, ırkta değil ilimde, ahlakta, merhamette aranması gerektiğini emreder.

Sorunlarımızı hiçbir zaman halının altına süpürmedik. Kimi zaman töre denilerek meşrulaştırılmak istenen hatalı uygulamalar yerine insani olanı ikame etmeye çalıştık.

Ailenin, aile kurmanın, çocuk sahibi olmanın daha önce hiç olmadığı kadar örselendiği bir dönemin içindeyiz. İnşaat sektörümüz artık 4 artı 1, 3 artı 1 evler değil stüdyo tipi 1 artı 1 evlere yöneldi. Ne yazıkki gençler evlenmiyor.

Genç nüfusumuz giderek azalıyor. Sektörler Türki cumhuriyetler ve Ortadoğu'dan gelen Tercih ettiğimiz bir durum değil ama vaka böyle. genç çalışanlar istihdam ediyor.

Türkiye nüfusunun 10 yıl sonra artıştan azalışa döneceğine işaret ediyor. Mevcut tablonun devam etmesi halinde nüfusumuzun 10 milyon gerilemesi bekleniyor. Ülkemizi ve milletimizi nüfus konusunda endişe verici bir gelecek bekliyor. Cumhuriyet döneminde 1960'larda yanlış bir iş yaparak doğum kontrol sistemiyle Türk nüfusunu azalttılar. Bu ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdittir.

Biz içi boş kavramlar uğruna birbirimizle didişirken vaktimizi ve enerjimizi fütursuzca harcarken milli bünyemizi böyle zayıflattılar. Ülkemize açıkça söylemek gerekirse büyük bir pusu kurdular. Yanlış nüfus kontrolü politikasıyla milletimize güç ve zaman kaybettirdiler. Bu yanlışı bugün de muhalefet eliyle halen devam ettirmeye çalışıyorlar.''

DHA / İHA