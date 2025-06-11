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Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan İmamoğlu açıklaması: ''Ortada seçim yokken kendisini aday ilan etti''

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldığı canlı yayında CHP'li belediyelere yönelik başlatılan soruşturmalar ve Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma süreciyle ilgili olarak "Ortada bir seçim yokken daha 3 yıl var seçimlere, İmamoğlu kendini Cumhurbaşkanı adayı ilan etti, şehir şehir dolaşmaya başladı. Ortada seçim yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tv100 ekranlarında gündemin sıcak başlıkları ve merak edilen soruları yanıtladı.

Yılmaz, tv100 ekranlarında CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarıyla ilgili olarak da dikkat çeken ifadeler kullanarak "Ortada bir seçim yokken İmamoğlu kendini Cumhurbaşkanı adayı ilan etti, şehir şehir dolaşmaya başladı. Bu gelen süreci ‘Ben aday oldum diye bunlar başıma geldi’ diye algı oluşturduklarını düşünüyorum” dedi.

Belediyelere yolsuzluk soruşturması süreci hakkında konuşan Yılmaz'ın açıklamaları şöyle oldu:

"“Ben bu yolsuzluk soruşturmalarını siyasi bir alana çekmeyi doğru bulmuyorum. Geçtiğimiz dönemde şöyle bir şey oldu. Ortada bir seçim yokken daha 3 yıl var seçimlere, İmamoğlu kendini Cumhurbaşkanı adayı ilan etti, şehir şehir dolaşmaya başladı. Ortada seçim yok.

Niye böyle yapıldı? Bu gelen süreci ‘Ben aday oldum diye bunlar başıma geldi’ diye algı oluşturduklarını düşünüyorum. Bu kesinlikle yanlış durum. Suçlu mu değil mi bunun kararını verecek olan yargıdır. Olayı tamamen baştan herkes suçsuzdur deyip olayı siyasi bir alana çekmeyi doğru bulmuyorum.

Herkesin bu süreci dikkatlice takip etmesi gerekiyor. İtiraflardan bahsediliyor. Varsa bir itiraz üst yargıya başvurulur ama yargıçlara hakaret etmek, tehdit etmek doğru bir yaklaşım değil. Yargının kararını beğenmeyebilirsiniz ama saygı duymak zorundasınız.

Kurultay tartışmalarında da şikayet eden de CHP, mağdur olan da CHP’li, mağdur da CHP’li. CHP kendi içindeki kavgaya kutuplaştırma yapmamalı”

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Etiketler cevdet yılmaz Cumhurbaşkanı Yardımcısı CHP chp'nin cumhurbaşkanı adayı cumhurbaşkanı adayı istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
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