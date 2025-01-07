DEM Parti - CHP görüşmesi sona erdi: Özgür Özel'den ilk açıklama

DEM Parti'nin İmralı heyeti, TBMM'de CHP lideri Özgür Özel ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Özgür Özel, ''Bundan sonraki adımların demokratik ve hukuki alanda olmasını önemsiyoruz. Önemli olan kanı, gözyaşını ve Türkiye'nin kaybetmesini önleyip yarınlara umutla bakabilmek'' dedi.

DEM Parti İmralı heyetinin siyasi parti turu sürüyor.

DEM Parti; MHP, AK Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ile görüşmelerinin ardından bugün de CHP'yi ziyaret etti.

DEM Parti heyeti ve CHP'liler girişte gazetecilere fotoğraf verdi.

CHP heyetinde, Özel'le birlikte Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın yer alıyor.

İki heyet fotoğraf verilmesinin ardından görüşmeye geçti.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN AÇIKLAMA

Saat 10.30'da başlayan görüşme saat 12.05'te sona erdi. Görüşmenin ardından ilk açıklamayı CHP lideri Özel yaptı.

Özel, şu açıklamalarda bulundu:

"İçinde bulunduğumuz sürece yönelik olarak ilk baştan beri Türkiye'nin 50 yıldır süren bir sorununu ortadan kaldırmak, annelerin gözünün yaşını dindirmek, yeni şehitlerimizle sarsılmamak, daha fazla kayıplar vermemek adına atılacak her türlü adıma Cumhuriyet Halk Partisi olarak destek verdiğimizi daha önce ifade etmiştik. Bu görüşlerimizi değerli heyetimiz ile de paylaştık.

Bundan sonrası için beklentilerimizi, endişelerimizi, eleştirilerimizi dile getirdik. Bundan sonra da önerilerimizi, tavrımızı ifade ettik. Bizim tarihsel tutarlılığımız bu sürecin Meclis öncülüğünde ve denetiminde ilerlemesi gerektiğidir. Herhangi bir şüphemiz yok. Bundan sonraki süreçte atılacak tüm adımlar için Meclis'te tüm partilerin içinde olduğu güçlü bir komisyon çalışmasına ihtiyaç olduğunu ifade ettik.

Toplumsal mutabakatın önde olduğunu ifade ettik. Şehit aileleri ve gazilerin de bu süreçte rencide edilmeden, dışlanmadan, duyguları göz önüne alınarak, sözlerini söyleyebilecek mekanizmaların oluşturulmasını ifade ettik. Barışa yönelik atılacak adımlarda pazarlık olmaksızın herkesin gelecek umutlarını yükseltmek, akan gözyaşlarını ve kanı durdurmak için ifade edilen iradeyi önemsiyoruz. Bundan sonraki adımların demokratik ve hukuki alanda olmasını önemsiyoruz. Önemli olan kanı, gözyaşını ve Türkiye'nin kaybetmesini önleyip yarınlara umutla bakabilmek."