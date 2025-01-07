  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. DEM Parti - CHP görüşmesi sona erdi: Özgür Özel'den ilk açıklama

DEM Parti - CHP görüşmesi sona erdi: Özgür Özel'den ilk açıklama

DEM Parti - CHP görüşmesi sona erdi: Özgür Özel'den ilk açıklama
Güncelleme:

DEM Parti'nin İmralı heyeti, TBMM'de CHP lideri Özgür Özel ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Özgür Özel, ''Bundan sonraki adımların demokratik ve hukuki alanda olmasını önemsiyoruz. Önemli olan kanı, gözyaşını ve Türkiye'nin kaybetmesini önleyip yarınlara umutla bakabilmek'' dedi.

DEM Parti İmralı heyetinin siyasi parti turu sürüyor. 

DEM Parti; MHP, AK Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ile görüşmelerinin ardından bugün de CHP'yi ziyaret etti.

DEM Parti heyeti ve CHP'liler girişte gazetecilere fotoğraf verdi.

CHP heyetinde, Özel'le birlikte Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın yer alıyor.

İki heyet fotoğraf verilmesinin ardından görüşmeye geçti.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN AÇIKLAMA

Saat 10.30'da başlayan görüşme saat 12.05'te sona erdi. Görüşmenin ardından ilk açıklamayı CHP lideri Özel yaptı.

Özel, şu açıklamalarda bulundu:

"İçinde bulunduğumuz sürece yönelik olarak ilk baştan beri Türkiye'nin 50 yıldır süren bir sorununu ortadan kaldırmak, annelerin gözünün yaşını dindirmek, yeni şehitlerimizle sarsılmamak, daha fazla kayıplar vermemek adına atılacak her türlü adıma Cumhuriyet Halk Partisi olarak destek verdiğimizi daha önce ifade etmiştik. Bu görüşlerimizi değerli heyetimiz ile de paylaştık. 

Bundan sonrası için beklentilerimizi, endişelerimizi, eleştirilerimizi dile getirdik. Bundan sonra da önerilerimizi, tavrımızı ifade ettik. Bizim tarihsel tutarlılığımız bu sürecin Meclis öncülüğünde ve denetiminde ilerlemesi gerektiğidir. Herhangi bir şüphemiz yok. Bundan sonraki süreçte atılacak tüm adımlar için Meclis'te tüm partilerin içinde olduğu güçlü bir komisyon çalışmasına ihtiyaç olduğunu ifade ettik.

Toplumsal mutabakatın önde olduğunu ifade ettik. Şehit aileleri ve gazilerin de bu süreçte rencide edilmeden, dışlanmadan, duyguları göz önüne alınarak, sözlerini söyleyebilecek mekanizmaların oluşturulmasını ifade ettik. Barışa yönelik atılacak adımlarda pazarlık olmaksızın herkesin gelecek umutlarını yükseltmek, akan gözyaşlarını ve kanı durdurmak için ifade edilen iradeyi önemsiyoruz. Bundan sonraki adımların demokratik ve hukuki alanda olmasını önemsiyoruz. Önemli olan kanı, gözyaşını ve Türkiye'nin kaybetmesini önleyip yarınlara umutla bakabilmek."

Etiketler dem parti imralı CHP özgür özel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
2024'ün en çok satılan otomobilleri belli oldu 2024'ün en çok satılan otomobilleri belli oldu İstanbul'da hareketli dakikalar: Özel Harekat eve baskın düzenledi İstanbul'da hareketli dakikalar: Özel Harekat eve baskın düzenledi Bu ilimizde hava kirliliği alarm veriyor Bu ilimizde hava kirliliği alarm veriyor En düşük emekli maaşı belli oldu En düşük emekli maaşı belli oldu EFT ücretlerine zam geldi: İşte yeni komisyon tutarları EFT ücretlerine zam geldi: İşte yeni komisyon tutarları Real Madrid gol oldu yağdı Real Madrid gol oldu yağdı Cesedi otomobilin bagajında bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı Cesedi otomobilin bagajında bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı Dondurucu soğuklar hayatı felç etti: Şelaleler, göletler buz tuttu Dondurucu soğuklar hayatı felç etti: Şelaleler, göletler buz tuttu Akaryakıtta tabelalar değişti: Benzine okkalı zam Akaryakıtta tabelalar değişti: Benzine okkalı zam Kış ortasında bahar havası... 7 il için sağanak uyarısı geldi Kış ortasında bahar havası... 7 il için sağanak uyarısı geldi
Konut kredisi faizlerinde rüzgar tersine döndü Konut kredisi faizlerinde rüzgar tersine döndü Devlet hastanesinde iğrenç olay: Cep telefonundan çıkan fotoğraflar şoke etti Devlet hastanesinde iğrenç olay: Cep telefonundan çıkan fotoğraflar şoke etti Paranın patronu Fatih Karahan'ın maaşı ortaya çıktı Paranın patronu Fatih Karahan'ın maaşı ortaya çıktı Barış Alper Yılmaz'ın sevgilisi ortaya çıktı Barış Alper Yılmaz'ın sevgilisi ortaya çıktı ''Garantili'' tren garında zararın faturası ortaya çıktı ''Garantili'' tren garında zararın faturası ortaya çıktı Kuzey Kore hipersonik balistik füze fırlattı Kuzey Kore hipersonik balistik füze fırlattı Ferdi Tayfur'un malvarlıklarının değeri ağızları açık bıraktı Ferdi Tayfur'un malvarlıklarının değeri ağızları açık bıraktı Memur ve emekli zammı kesinleşti Memur ve emekli zammı kesinleşti 44 kişi ve kurumun malvarlığı donduruldu 44 kişi ve kurumun malvarlığı donduruldu Sisteme sızıp sınav sonuçlarını değiştirmişler: 73 kişi gözaltına alındı Sisteme sızıp sınav sonuçlarını değiştirmişler: 73 kişi gözaltına alındı