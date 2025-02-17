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DEM Parti İmralı heyetinden Barzani'ye ziyaret

DEM Parti İmralı heyetinden Barzani'ye ziyaret
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DEM Parti İmralı heyeti, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüsü Berdan Öztürk, milletvekilleri Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Mehmet Kamaç ile avukatlarından oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) temaslarını sürdürüyor. Dün KDP Başkanı Mesut Barzani ile görüşen DEM Parti İmralı heyeti, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. Neçirvan Barzani’nin ofisinde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Görüşmede İmralı Heyeti, Öcalan ile yapılan görüşmelere ilişkin bilgilendirmede bulundu, Barzani’nin sürece ilişkin görüş, öneri ve düşüncelerini aldı.

Heyet yarın da Süleymaniye’ye geçerek YNK Lideri Bafil Telabani ve Kubat Telabani ile görüşecek.

DEM Parti İmralı heyeti, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

İHA

Etiketler dem parti imralı heyeti Neçirvan Barzani
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