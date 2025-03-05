DEM Parti siyasi parti turlarına başlıyor

DEM Parti heyeti, teröristbaşı Öcalan'ın silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısının ardından siyasi parti ziyaretlerine başlıyor. DEM Parti, 10 Mart'ta CHP Genel Merkezi'ni ziyaret edecek.

DEM Parti'den yapılan bilgilendirmeye göre; DEM Parti Eş Genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığındaki heyet, pazartesi günü CHP Genel Merkezi'ni ziyaret edecek.

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrının ardından diğer siyasi partilerden de randevu talep edileceği belirtildi.