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DEM Parti'de olağanüstü ''Öcalan'' toplantısı

DEM Parti'de olağanüstü ''Öcalan'' toplantısı
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MHP lideri Bahçeli'nin terör örgütü elebaşı Öcalan için yaptığı çağrının ardından DEM Parti olağanüstü toplandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında 'Öcalan' çağrısı yaptı.

Bahçeli, "Terörist başı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz diyenlere sesleniyorum; Türkiye'ye getirilirken her türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın. Her adımı atmaya kararlı, inançlıyız" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin bu açıklamaları sonrası DEM Parti MYK, son gelişmeleri değerlendirmek üzere olağanüstü toplandı.

'BAŞLANGIÇ OLARAK TECRİT KALDIRILSIN'

Öte yandan Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısı hakkında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin grup toplantısında, "Barışın muhatabı Abdullah Öcalan'dır. Çözümün yolu TBMM'dir. Başlangıç olarak tecrit kaldırılsın" dedi.

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Etiketler dem parti abdullah öcalan olağanüstü toplantı
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