DEM Partili Bakırhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Bahçeli'ye şikayet etti

DEM Parti Eş Genel Başkanı Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve MHP lideri Bahçeli'ye seslenerek "İktidarınız bu süreci ölü doğum yaptırmak için elinden gelen bütün çabayı ortaya koyuyor" dedi. Bakırkan, "Sayın Erdoğan çözümün neresindedir Sayın Bahçeli?" diye sordu.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan partisinin haftalık Meclis grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Bakırhan, 21 Şubat Dünya Anadil Günü nedeniyle konuşmasına ana dili olan Kürtçe ile başladı.

Kürtçe olarak, “Her dil bir güzel bir renktir, varlıktır. Biz de dilimiz, Kürtçenin onurumuz olduğunu söylüyoruz. Bu gün hem irademiz hem de dilimiz inkar ediliyor. Kayyım sistemi düşmanlıktır” dedi.

DEM Partili belediyelere yönelik operasyonlara dikkat çeken Bakırhan, Van'da 14 belediyenin tamamının DEM Parti tarafından kazanılmasına rağmen kayyum atanmasını "Bundan ders çıkarmak yerine bir kez daha Van halkının iradesini gasp ettiler" dedi.

Bakırhan şöyle devam etti:

"Gece yarısı Van Belediyesi'ne 'çetevari' şekilde girdiler. Sizden büyük darbeci, vesayetçi mi var? Bir tane memur atamışlar, kayyum olmasa hayatında Van'ı görmemiş. Eğer topla tüfekle gasp ederseniz biz de sömürge memuru deriz. Biritanya'nın Hindistan'a atadığı sömürge valilerinden biri gibi olur ve Kürt halkı da bunu böyle bilir. Kayyum hırsızlık, yoksulluktur. Abdullah Zeydan ne yapmış? Bir çatışmanın önüne geçmek için bölgeye gitmiş. Jandarma suç bölgesine girmemiş diyor ama savcı ceza istiyor. Bir teşebbüs varsa darbeye teşebbüs eden sen bunu yapıyorsun.

Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye kolluk geçirmişler. Emin olun düşman bile öyle yapmaz. Onlarca insana işkence yapılıyor. Belediye başkanlarımıza, milletvekillerine yapılanları herkes gördü. Utanmadan darbe diyorlar. Sizden daha büyük darbeci mi var? Üç dönemdir kayyum atıyorsunuz."

ERDOĞAN VE BAHÇELİ'YE SESLENDİ

Kürsüden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye seslenen Bakırhan, "Buradan Bahçeli'ye sesleniyorum. Ortağınız barış umudunu yok etmek için son hızla devam diyor. Siz bu sürece doğum sancısı diyorsunuz, iktidarınız bu süreci ölü doğum yaptırmak için elinden gelen bütün çabayı ortaya koyuyor. Bugün ölü doğuma karşı durmak, Türk-Kürt ittifakını savunmak hepimizin görevidir. Sayın Erdoğan çözümün neresindedir Sayın Bahçeli? Bu soruyu biz de 85 milyon insan da merak ediyor" dedi.

Bakırhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

AKP iktidarı kaybettiği yerleri artık sandıkta alamayacağını çok iyi biliyor. Van'ı artık rüyasında bile göremeyeceğini çok iyi biliyor. Onun için kumpaslarla oyunlarla darbelerle bu iradeyi geri almaya çalışıyor.

Van halkı iradesi için günlerdir direniyor. Maalesef bir yargı var, yargı demek için bin şahit gerekli. AKP’nin özel kalem müdürü gibi çalışıyor. Polis talimatla gece yarısı evleri basıyor. Sonra kalkıp yargı kararı diyorlar. Hangi yargı kararı? Sandıkta yenemediğinizi yargı kumpasıyla pusu kurarak almaya çalışıyorsunuz.

“GECE YARISI ÇETEVARİ ŞEKİLDE GİRDİLER”

Van Büyükşehir Belediyemize bir gece yarısı çetevari bir şekilde girdiler. O görüntüleri izleyen var mı bilmiyorum ama plastik mermilerle gaz bombalarıyla neredeyse insanları 3., 4. kattan atacak kadar gözü dönmüş bir şekilde Van halkının iradesini gasp etmeye çalıştılar. Bu darbe değil de nedir Allah aşkına. Sizden büyük darbeci, sizden büyük vesayetçi mi var!

“MECLİS BAŞKANI’NA SESLENİYORUM”

Meclis Başkanı'na sesleniyorum. Senin vekilin, Şırnak halkının iradesini temsil eden Newroz Uysal'a yapılan işkenceyi kabul ediyor musun? Van'dan Tişren'e kadar, bugün olan HDK operasyonuna kadar barış umudunu ortadan kaldırmak isteyen sabotajcı bir akıl var. Sayın Öcalan'dan bir çağrı beklenirken, onlar çözüme sabotaj yapıyor.

HDK’YE OPERASYON

Bu sabah HDK'ye yapılan operasyonda en az 52 arkadaşımız gözaltına alındı. Bu siyasi kırım operasyonu ülkenin barış, demokrasi ve çözüm arayışına yönelik topyekün bir saldırıdır. Bu baskıcı ve hukuksuz uygulamayı kınıyoruz, reddediyoruz. Her birimizin bu yolda alnımız aktır. Haklı mücadelemiz devam edecektir. Bu siyasi kırım operasyonlarının sayın Öcalan'dan gelmesi beklenen çağrının arefesinde olması, barış umuduna yönelik saldırıdır. HDK'yi savunmaya devam edeceğiz.

“AKP İLE ANLAŞIYORSUNUZ DİYEN UTANMAZLAR…”

AKP ile anlaşsak bizde Van’da vekillerimizin belediye eş başkanlarımızın işkence görmesi niyedir, kayyım niyedir, Van’da halklarımızın işkencesi niyedir. AKP ile anlaşan tam da sizsiniz, 22 yıldır. 22 yıldır AKP ile mücadele eden tek ve en güçlü demokratik rejim burasıdır. AKP ile anlaşıyorsak cezaevleri niye bizim yoldaşlarımızla doludur? O AKP ile anlaşıyorsunuz diyen utanmazlar rahat konforlu alanlarından güzel güzel değerlendirme yapıyorlar, onalar dokunan var mı? AKP’nin karşısında en vazgeçmeyen baş eğmeyen bir zemin varsa bizim zeminimizdir.

“MEHMET TÜRKMEN'İN TUTUKLANMASINI KINIYORUZ”

Antep'te BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen tutuklandı, kınıyoruz. Antep'te ciddi bir işçi direnişi var, biz de destekliyoruz. İşçilerin emekçilerin hakkını savunanların yeri cezaevi değildir."

BAHÇELİ’YE SESLENDİ

Buradan Bahçeli'ye sesleniyorum. Ortağınız barış umudunu yok etmek için son hızla devam diyor. Siz bu sürece doğum sancısı diyorsunuz, iktidarınız bu süreci ölü doğum yaptırmak için elinden gelen bütün çabayı ortaya koyuyor. Bugün ölü doğuma karşı durmak, Türk-Kürt ittifakını savunmak hepimizin görevidir. Sn. Erdoğan çözümün neresindedir Sn. Bahçeli? Bu soruyu biz de 85 milyon insan da merak ediyor.