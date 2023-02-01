Demirtaş gençlere böyle seslendi: Ülke çok kastı be genç arkadaşım, bi’ açıp kapayın diyorum

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, gençlere seçimlerde oy kullanma çağrısı yaptı.

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi’nden gençlere seslenen bir yazı kaleme aldı.

Demirtaş, Gazete Duvar’da yayımlanan yazısında “Hepimiz için çok zor bir yirmi yıl geçti. Fakat senin hayatının tamamına denk geldi bu yıllar” ifadelerini kullandı ve gençlerin yaşadığı sorunları aktardı.

"MORAL BOZMAK YOK"

“Şimdiye kadar ketılapp yoluyla aldığın ilk bildirim budur eminim. İletişim çağında sana mesaj göndermenin bir yolunu buldum nihayet” diyen Demirtaş, yazısını şöyle sürdürdü:

“Nasılsın diye sormuyorum, halinin memleket gibi olduğunu biliyorum. Ama moral bozmak yok. Bu genç yaşına rağmen birçok zorlukla karşılaştın, hayatına dair önemli tercihlere, seçimlere zorlandın, yine de yılmadın, halen direniyorsun. Bu nedenle seni yürekten kutluyorum.

Şimdi önümüzde başka bir önemli seçim var. Bu seçim başka seçim ama gerçekten de tüm geleceğimizi belirleyecek bir seçim olacak.”

OY VERME ÇAĞRISI

Gençlere seçimlerde oy kullanma çağrısında bulunan Demirtaş, yazısını şöyle sürdürdü:

“Tablo karanlık, gerçeğimiz bu ne yazık ki. Ama bu gidişatı değiştirme ihtimalimiz var. Bu seçim o seçim işte.

Dünyanın bütün sorunlarını senin omuzlarına yükleyip buyur çöz diyecek değilim. Elimizi hep beraber taşın altına koyacağız. Sana düşen kısmı ise tam da senin yapabileceğin şeylerdir. Neşeyle, zekayla, mizahla, coşkuyla, kararlılıkla yürütülecek bir seçim kampanyasından ve oy vermekten söz ediyorum.

Tabii sandıklara sahip çıkmayı da ihmal etmeden ancak senin başarabileceğin bir işten, onurlu bir mücadeleden söz ediyorum.”

“ÜLKE ÇOK KASTI”

“Ülke çok kastı be genç arkadaşım, bi’ açıp kapayın diyorum” diyen Demirtaş yazısını şöyle sonlandırdı:

“Sen benim için çok kıymetlisin. Dinin, kimliğin, dilin, yaşam tarzın, siyasi görüşün ne olursa olsun biliyorum ki pırıl pırılsın ve tüm kalbimle seni seviyorum genç arkadaşım.

Lütfen cevabını seçim günü zarfa koy ve sandığa at, ben anlarım.

Özgür ve güzel günlerde görüşmek dileğiyle, sevgiyle. Sana yolladığım iki de mektup var. Biri cuma, diğeri de pazartesi günü yayımlanacak. Onları da okumanı diliyorum.”