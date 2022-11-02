Deniz Baykal sessizliğini bozdu: İstifa iddialarıyla ilgili açıklama

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, kızının CHP istifasıyla ilgili ilk kez konuştu.

Siyaset gündemindeki istifalar ve transferler seçime aylar kala hızlandı. Son günlerde Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılması, Ahmet Eşref Fakıbaba'nın İYİ Parti'ye geçmesi ve son olarak Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın CHP'den istifa ettiğini duyurması sonrası siyaset kulislerinde başka isimlerin de istifa edebileceği konuşuluyordu. Tartışmalar içinde yer alan en dikkat çeken isim ise CHP'nin eski Genel Başkanı ve şu anda da Antalya Milletvekilliği yapan Deniz Baykal oldu. İddialar sonrası Baykal suskunluğunu CHP Ankara Milletvekili Levent Gök'e bozdu.

'YUMRUKLU' MESAJ

CHP'li Levent Gök ile Deniz Baykal gündem olan konularla ilgili bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ayrıntılarını paylaşan Gök Baykal'ın istifa etmeyeceğini duyurdu. Kızının istifasını sosyal medyadan öğrendiğini belirten Baykal kendiyle ilgili tüm iddiaları da reddetti. "Altılı masa hızla gereğini yapmalıdır" diyen Baykal, "Biz de CHP olarak yumruk gibi bir araya gelelim, bu işi bitirelim. CHP çatısı altında genişleyerek mücadele edelim" ifadelerini kullandı.