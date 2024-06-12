Dervişoğlu, Akşener'i kendi sözleriylşe eleştirdi

İYİ Parti lideri Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen İYİ Parti eski genel başkanı Meral Akşener'i kendi sözleriyle eleştirerek "Şahsım devleti denen bu çete rejimini asla kabullenemeyiz. Bu yoldan dönmeyiz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada "İstibdat mı hürriyet mi" sorusuna, "Demek ki cevabımız bellidir ve oldukça nettir. 'Şahsım devleti' denen bu çete rejimini asla kabullenemeyiz. Cumhurbaşkanlığı sistemi denilen, milletimize yabancı olan bu yırtık deli gömleğini, yeniden giymeye ısrarcı çevrelerle asla birlikte olamayız. Biz millet adına yanlışlığa itiraz edenleriz, bu yoldan dönemeyiz" yanıtını verdi.

Meral Akşener'in sık sık kullandığı İstibdat ve Şahsım Devleti ifadelerini kullanan Dervişoğlu'nun göndermede bulunduğu kaydedildi.