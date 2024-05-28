Destici'den referandum çağrısı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Mustafa Destici, yeni anayasa için referandum yapılması çağrısında bulundu.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici partisinin İstanbul İl Başkanlığı binasında bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, BBP İstanbul İl Başkanı Gökhan İlgar ve parti temsilcileri katıldı.

“MİLYARLARCA MÜSLÜMAN KUDÜS'E DOĞRU YÜRÜMELİ"

İsrail’in Filistin'e karşı gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin açıklamalarda bulunan Destici, “Katil ve terörist İsrail 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze'yi, Filistin'i vurmaya devam ediyor. Maalesef İsrail bir savaş yapmıyor, uluslararası hukuka bağlı kalmıyor. Katliam yapıyor, soykırım yapıyor. Bugüne kadar gerçekleştirilen bu katliamlarda ölen kardeşlerimizin sayısı açıklandığı gibi de değil, gerçek rakamlar bizim elimizde. Bu soykırım başladığı günden bugüne kadar 235 gün oldu. Bu süre içerisinde işgal ordusunun gerçekleştirdiği 3 bin 219 katliam yapıldı. Burada hayatını kaybedenlerin sayısı kamuoyunda açıklandığı gibi 35 bin 800 değil. Bunlar resmi rakamlar. Halbuki bizim Gazze'den, Gazzeli yetkililerden aldığımız bilgi 46 bin 38. Bizim beklentimiz elbette ki bu saldırıların bir an önce durdurulması. İsteğimiz ABD'li ya da Batılı güçlerin değil öncelikle İslam ülkelerinin birliği, dayanışması ve ortak bir tavır ortaya koymasıyla durdurulmalıdır. Çünkü orada kirletilen Müslüman'ın namusudur. Orada katledilen Müslüman'ın canıdır. Milyonlarca hacımız Arafat’a değil de keşke Kudüs'e yürüse. Bu Hac'ta da bunu gerçekleştirse. Belki o zaman dünyaya en büyük mesaj olur ve belki Filistin'deki, Gazze'deki katliam durur. Yani milyarlarca Müslüman Kudüs'e doğru yürümelidir. Herhalde İsrail böyle durdurulacaktır. Çünkü başka türlü durdurulması mümkün gözükmüyor” diye konuştu.

“DÜNYADA SESSİZ KALMAYAN ÜLKELER DE VAR”

Filistin’i tanıyan ülkelerin gün geçtikçe arttığını söyleyen Destici, “Dünyada buna sessiz kalmayan ülkeler de var. Filistin’i tanıyan ülkeler gün geçtikçe artıyor. En son da İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, bugün Filistin devletini resmi olarak tanıyacaklarını duyurmuştur. Başbakan Sánchez, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti’ni resmen tanıdıklarını bugün dünya kamuoyuna ilan etti. İspanya başbakanı, İspanya başkenti Doğu Kudüs olan Gazze Şeridi ve Batı Şeria’yı kapsayan bir Filistin Devleti’ni tanıyor, ‘tüm taraflarca kabul edilmediği müddetçe 1967 sınırlarındaki hiçbir değişikliği tanımayacağız’ demiştir. İsrail’in açık tehditlerine rağmen Filistin’i tanıma kararı alan İspanya’nın bu hamlesiyle Birleşmiş Milletlerin 193 üye devletinden yüz 45’i artık Filistin Devleti’ni tanımaktadır. Bu tanıma kararı da uluslararası hukuka uygun olduğu da yine İspanya başbakanı tarafından açıklanmıştır” dedi.,

“ONA REFERANS OLANLARLA İLGİLİ DE İŞLEM BAŞLATILMALIDIR”

Destici, “Gün geçmiyor ki Türkiye’de bayrağımıza, ezanımıza, devletimizin varlığına saldırılar saygısızlıklar devam etmesin. En son Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde ÇAKÜ FEST etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda bir araştırma görevlisi İstiklal Marşı okunduğu sırada ayağa kalkmıyor. Olayın ardından gelen tepkiler üzerine üniversite yönetimi tarafından hakkında soruşturma başlatılan araştırma görevlisi açığa alınıyor. Acaba bu araştırma görevlisi kim tarafından bu kadroya önerilmiştir? Bunun referansı kimdir? Bunların da ortaya çıkarılması lazım, eğer bütün bunlar bilindiği halde böyle bir kadro tahsisi yapıldıysa bize göre o kadro tahsisi yapanlar ya da ona referans olanlarla ilgili de işlem başlatılmalıdır. Böyle bir durum asla kabul edilemez. Biz bunu nerede görüyoruz ? PKK’nın siyasi uzantısı DEM Parti’nin belediye başkanları, İstiklal Marşı okutmadılar, Türk bayrağını salondan çıkardılar. Meclis’te bile İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmıyorlar” diye konuştu.

“BİZ YENİ ANAYASADAN YANAYIZ”

Yeni Anayasa tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Destici, şunları ekledi:

“BBP kurulduğu günden bugüne kadar bu 31 yıllık süre içerisinde genel bir prensip olarak yeni anayasa savunuculuğu yapmıştır. Türkiye’nin 1980 darbesini gerçekleştiren darbecilerin yaptırdığı 82 anayasasından tamamen kurtulması gerektiğini ifade etmiştir. Bunu ifade etmekle kalmamış, yapılan tüm Anayasa değişikliklerine, ister mecliste olsun, ister referandumla olsun, Büyük Birlik Partisi hep destek vermiştir. En son yapılan 2017 anayasa değişikliğinde de yine Büyük Birlik Partisi destek vermiştir. 2011’de de destek vermiştir. Daha önce siyasi yasakların kalkması konusunda da destek vermiştir. Ve yine mecliste olduğu dönemlerde mecliste yapılan anayasa değişikliklerine de destek vermiştir. Onun için biz ilkesel olarak net, amaçsız, fakatsız, lakinsiz yeni anayasa çalışmalarını destekliyoruz ve hazırlığımız da mevcuttur. Biz nasıl bir anayasa istiyoruz diye Büyük Birlik Partisi olarak hazırlığımızı yaptık ve kendi taslağımızı da geçtiğimiz yıllarda mecliste yapılan komisyona da sunduk. Daha sonra geçtiğimiz birkaç yıl önce yine dile getirildiğinde yine kamuoyunda paylaştık. Bugün de bizim hazırlığımız mevcuttur. Dolayısıyla biz yeni anayasadan yanayız.”

“BİR KERE MİLLETİMİZ ŞUNU GÖRMELİ ANAYASADA KİM NE İSTİYOR YA DA NE İSTEMİYOR?”

Destici, “En son İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Musavat Dervişoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’i ziyaretimde de bu yeni anayasa konusunu konuştuk ve dile getirdik. Bizim arzumuz bütün siyasi partilerin mecliste grubu bulunan ya da bulunmayan ya da meclis dışında bulunan bütün siyasi partilerin kendi çalışmalarını önce kamuoyuyla açıklamalarını, daha sonra da oluşturulacak bir komisyona sunmalarını ve ortak kurulacak bir komisyonun bu çalışmalarını süratle başlatmasını istiyoruz. Bir kere milletimiz şunu görmeli Anayasada kim ne istiyor ya da ne istemiyor? Tabiri caizse çoğu kanundan konuşuyor. Ya da kapalı kapılar arkasında konuşuyor. Sen ilk 4 maddenin değişmesine yana mısın, değil misin? Bunu bir görelim. Sen 66’ncı maddenin kaldırılmasından yana mısın, değil misin? Sen ana dilinin korunmasında yana mısın? Farklı bir dil eklenmesinden mi yanasın? Kimliğimizin korunmasından mı yanasın, farklı bir kimliğin eklenmesinden mi yanasınız? Siyasi partiler yasasıyla ilgili ne düşünüyorsun? Seçim kanunuyla ilgili ne düşünüyorsun? Bunları herkes açıklasın. Yani AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer siyasi partilerimiz açıklasın. Biz açıkladık, bir kere daha açıklarız. Herkes net olsun. Dolayısıyla biz bunu bekliyoruz ve destekliyoruz. Bu dönem önümüzde seçimsiz bir üç yıl gözüküyor. Dolayısıyla da bu süre içinde Türkiye yeni sivil, demokratik bir anayasayı yapabilmeli ve bu da elbette ki meclis eliyle olmalı ama bize göre mecliste 400 sayısını geçse bile mutlaka referanduma halkın onayına götürülmeli ve halk tarafından onaylanmalı” dedi.

“YAŞLILAR, KÖPEK KORKUSUNDAN SABAH NAMAZINA GİDEMEZ OLDU"

Sokak köpeklerinin uyutulmasına ilişkin hazırlanan yasa tasarısına ilişkin de açıklamalarda bulunan Destici, şöyle konuştu:

“Özellikle saldırgan sokak köpekleri artık ciddi bir problem haline gelmiştir. İnsanların çocukların, kadınların, yaşlılarının hayatlarını yaşamlarını tehdit ediyor. Bakın Emniyet Genel Müdürlüğü ya da İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı bir veri; köpek çarpması ya da köpeğin yola çıkması sonucu 3 binin üzerinde kaza meydana gelmiştir. Buradan 55 vatandaşımız hayatını kaybetmiş. 5 binden fazla yaralı var, hasarları söylemiyorum bile. Bunun dışında köpek saldırılarıyla yine hayatını kaybeden 100’ün üzerinde vatandaşımız var. Bunlar yıllık rakamlar. Türkiye’de her gün binin üzerinde köpek ısırması vakası yaşanıyor. Hal bu, o zaman bu halin çaresine bakmak lazım. Sokaklardaki başıboş, sahipsiz köpekler toplanılmalıdır, barınaklara alınmalıdır, hasta olanlar tedavi edilmelidir. Tedavisi mümkün olmayanlar ya da kuduz gibi bulaşıcı ihtimali olanlar uyutulmalıdır. Elbette ki biz her canlının yaşamasını isteriz ama önceliğimiz insan. İnsan hayatı önceliğimiz. Yaşlılar, köpek korkusundan sabah namazına gidemez oldu."

DHA