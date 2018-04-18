Erdoğan açıkladı: Erken seçim 24 Haziran 2018'de

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı sonrasında kritik bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Beştepe'de bir araya geldi. Saat 13.30'da başlayan görüşme yaklaşık yarım saat sürmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüşmeden yaklaşık 2 saat sonra kameralar karşısına geçerek toplantıda yaptıkları görüşmeyi ve erken seçim konusundaki kararlarını açıkladı.

Erdoğan, Bahçeli'nin teklifine olumlu baktıklarını belirterek erken seçimin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacağını açıkladı. Erdoğan, "Ülkemizin karşı karşıya olduğu fotoğraftan hareketle bu teklife olumlu yaklaşma konusunda görüş birliğine vardık. Bahçeli ile istişareler neticesinde seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik" dedi.

ERKEN SEÇİM TARİHİ: 24 HAZİRAN 2018

İşte Erdoğan'ın açıklamaları:

"Bugün MHP Genel Başkanı Bahçeli ile oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bahçeli ile daha önce de çeşitli defalar bir araya gelerek ülkemizle ilglii iç ve dış gelişmeler üzerinde görüş alışverişinde bulunmuştuk. Bugün de oldukça geniş yelpazede istişare ettik. Bahçeli'nin teklifini de değerlendirme fırsatı bulduk. 15 Temmuz darbe girişiminin başarısızlığa uğratılması siyasette de yeni bir dönemin miladıdır. Darbe gecesi gösterilen kahramanlık asla unutulmayacaktır. 7 Ağustos 2016'da Yenikapı'daki büyük miting ise milletin siyasetçilere verdiği mesajı net bir şekilde ortaya koymuştur. 16 Nisan halkoylamasına giden süreçte bu yol da ortaya çıkmıştır. Yönetim sistemi değişikliğini Bahçeli'nin ön açmasıyla hayata geçirme imkanı bulduk. Anayasa değişikliği ilk seçimlerden sonra yürürlüğe girecektir. Ciddi bir sorun yaşanmıyor gibi görünse de eski sistemin haslatıkları atılan her adımda karşımıza çıkıyor. Bizim tercihimiz 2019 Kasım'ındaki seçimlere kadar dişimizi sıkmaktan yana olmuştur. Suriye'de yürütülen sınırötesi operasyonlar ve bölgede yaşanan tarihi önemdeki hadilseler belirsizleri aşmayı zorunlu hale getirmiştir. Kararların daha güçlü şekilde uygulamabilmesi için yeni yönetim sistemine geçiş aciliyet olmuştur. Ülkemizin karşı karşıya olduğu fotoğraftan hareketle bu teklife olumlu yaklaşma konusunda görüş birliğine vardık. Seçim konusunu ülke gündeminden bir an önce çıkarmamız şarttır. Bahçeli ile istişareler neticesinde seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik. YSK da seçim hazırlıklarına başlayacak."

BAHÇELİ KURMAYLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Öte yandan Beştepe'den ayrılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kurmaylarıyla biraraya geldi. Saat 15:30'a yaklaşırken de Beştepe'nin yeni konuğu Başbakan Binali Yıldırım oldu. Yıldırım ile AKP MYK üyeleri de Beştepe'ye gelerek basın toplantısını canlı izlediler.

BAHÇELİ ÖNERDİ, ERDOĞAN GÖRÜŞELİM DEDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, dünkü grup toplantısında, Türkiye’nin içinde bulunduğu zor koşulların, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öngörüldüğü 3 Kasım 2019’a kadar sürdürülmesinin giderek zorlaşacağına dikkat çekerek 26 Ağustos 2018 tarihinde erken seçime gidilmesini önermişti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçeli'nin bu çağrısına "Kendisiyle yarın görüşeceğim" demişti.

Saat 13:30'da başlaması beklenen bu toplantı öncesinde Türkiye nefesini tuttu ve Beştepe'deki görüşmeden çıkacak karara odaklandı.

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, gerekli açıklamanın, bu değerlendirme sonrasında yapılacağını söylemişti.

ÖNE ÇIKAN İKİ TARİH

Bu arada kulislerde erken seçim için alternatif tarihler de konuşulmaya başlandı. Erken seçim için 24 Haziran ya da 23 Eylül tarihleri öne çıktı.

Bahçeli, dünkü açıklamasında 3 Kasım 2019'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin, 26 Ağustos 2018'e alınmasını teklif etmişti.

MHP Lideri Bahçeli gerekçe olarak da bölgesel durumları ve ekonomiyi hatırlatarak, "Kontrol edilemeyen gelişmeler ortaya çıkabilir" ifadesini kullanmıştı.

Bu açıklamaların ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bahçeli'yi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Başbakan Binali Yıldırım'la bir araya geldi. Muhalefet ise erken seçimi destekliyor. CHP ve HDP'den ''hodri meydan'' açıklaması geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, "Bizim için sorun yok" dedi.

İşte Gezici'nin erken seçim anketinden çıkan sonuç

Ankara bunu konuşuyor: Bahçeli tuzak mı kurdu ?

Bahçeli erken seçim istedi, tarih verdi; AK Parti ve CHP'den yanıt geldi

Erdoğan'dan Bahçeli'nin erken seçim teklifine yanıt

Canlı yayında çarpıcı iddia: ''MHP oyunu 2'ye katlar''