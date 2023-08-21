Erdoğan bir kez daha sabır istedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Ekonomik sıkıntıların farkında olduklarını belirten Erdoğan, ''Enflasyonu vatandaşın günlük hayatından çıkaracağız, biraz sabır bekliyoruz'' dedi.

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Saat 16.35'de başlayan toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçti.



Ekonomiye dair mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyonu vatandaşın günlük hayatından çıkaracağız, biraz sabır bekliyoruz. İlave önlemleri aşama aşama devreye alacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Yozgat'taki Trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarıma Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

"TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUMUZDAN ASLA TAVİZ VERMİYORUZ"

Son kabine toplantımızdan bu yana her alanda Türkiye'yi hayalleriyle buluşturma mücadelemizi sürdürdük. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzdan asla taviz vermiyoruz. 14. Büyükelçiler Konferansı'nı düzenledik. Güncel ve bölgesel konulara ilişkin ufuk tasavvuru yaptık. Kendilerinden neler beklediğimizi diplomatlarımıza ifade ettik. Toplamda 260 temsilcilikle dünyada en geniş diploması ağına sahip 5 ülkeden biriyiz. Girişimci, insani ve Türkiye eksenli bakış açısını diplomamizde hakim kıldık. Türkiye'nin sadece kendi sınırlarından bir ülkeden ibaret olmadığını sadece söylemde bırakmıyor, duruşumuzla ve söylemlerimizle ifade ediyoruz.

MACARİSTAN ZİYARETİ

Dün Victor Orban'ın davetine icabetle Macaristan'a 1 günlük ziyaret gerçekleştirdik. Bu sene 3,5 milyar dolar olan ticaret hacmimizi 6 milyar dolara ulaştırmada kararlıyız.

ERDOĞAN'DAN BM'YE 'PİLE' TEPKİSİ: MÜDAHALE KABUL EDİLEMEZ

Gerilim ve macera peşinde koşmadan dünya barışı derdindeyiz. Kimsenin toprağında, yer altı ve yer üstü zenginliği kaynağında gözümüz yok. Geçen Cuma günü BM Barış Gücü askerlerinin, KKTC topraklarındaki fiziki müdahalesi bizim kesinlikle kabul etmeyeceğimiz bir husustur. Uluslararası hukukla barışmayan bu tavırlar nedeniyle bölgede gerilim maalesef gerilimi tırmanmıştır. Bu müdahaleyi kesinlikle iyi niyetli bulmuyoruz. İsminin hakkını vererek adadaki tüm hakların sorunlarına çözüm sunmalıdır. Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizi Rum kesimin hak hukuk tanımaz tavrıyla baş başa bırakmayacağız. KKTC'nin uluslararası alanda hak ettiği yeri almasını temin edeceğiz. 2015 yılında devreye aldığımız su temin projesiyle, yeni Ercan Havalimanı'nı bu kapsamda sayabiliriz. KKTC'de temsilcilik açmaya hazırlanan ülkeler var. AB'nin bu konuda yaptığı açıklamalar çok talihsiz. Sınırlarımızın her karışını güvenli hale getireceğiz.

TAHIL KORİDORU

Rusya-Ukrayna savaşının bitmesi için samimi gayret gösteren tek ülke neredeyse Türkiye'dir. Önümüzdeki dönemde Tahıl Koridoru'nun yeniden açılması ve barış umutlarının filizlenmesi için çaba harcayacağız. Çünkü biz daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz.

İKLİM KRİZİ

Bazı şehirlerimizde 50 dereceyi bulan sıcaklıkların ölçülmesi meselenin vehametini ortaya koyması açısından önemlidir. Ülkemizin iklim değişikliğinin sorunu olarak ortaya konan insan müdaalesinde neredeyse hiçbir katkısı yoktur. Buna rağmen uluslararası tüm toplantılarda taraf oldu. Sıfır Atık'tan yenilenebilir enerji projelerine kadar pek çok uygulamayla daha yeşil bir Türkiye için çalışıyoruz. Yenilenebilir kurulu güç açısında Avrupa 5'incisi dünya 12'ncisiyiz. Topraklarının önemli bir kısmı Akdeniz havzasında yer alan ülkemiz için 2100 yılına kadar yapılan projeksiyonlar ortalama sıcakların yükseleceğine, sıcak hava dalgalarının yaygınlaşacağına, yağışların düşeceğine, dengesiz yağışlar nedeniyle taşkınların çoğalacağına ve velhasıl bugüne kadar alışık olmadığımız pek çok sorunla karşı karşıya kalacağımıza işaret etmektedir. Yüksek hava sıcakların etkisi tarımdan enerjiye çok alanda ülkemizde hissediliyor. Bu hayati konuda Kendi yükümlüklerimizi yerine getirerek küresel düzeyde insiyatif yüklenerek, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Dünya ortalamalarına göre ciddi su stresi çeken bir ülke olarak elimizdeki kaynakları çok iyi kullanmak mecburiyetindeyiz. Son 21 yılda yaptığımız 479 milyar lira yatırımla su kaynaklarını en verimli değerlendirme imkanına kavuştuk. Baraj ve göletlerimizin depolama hacmini 50 milyar metreküpten 183 milyar metreküpe çıkardık. Tüm bunları da çevreci maskesiyle marjinallerin engelleme girişimlerine rağmen başardık.

SU TÜKETİMİNDE TASARRUF ÇAĞRISI

Bugüne geriye dönüp baktığımızda işleri durdurmak için yürütülen kampanyaların ardındaki sinsi mücadeleyi daha iyi anlıyoruz. Bir yandan tarımsal üretimi çeşitlendirmeye diğer yandan su tüketiminde verimliliği en üst seviyeye çıkarmanın planlarını yapıyoruz. Bireysel tüketimi ve sanayide kullanılan su tüketimini azaltmak şarttır. Tüm vatandaşlarımızı bu konuda hassasiyetle davranmaya davet ediyorum.

EKONOMİ MESAJLARI

Ekonomik sorunların farkındayız. Son dönemde ekonomik göstergelerde olumlu yönde yaşanan değişikliklerin kalıcı olmadığından kimse şüphe etmesin.

Bu sorunları aşacak programımız mevcuttur. Türkiye ekonomisine sadece faiz-kur penceresinden bakanlar yakında yanıldıklarını anlayacaktır. Ülkemizin son dönemdeki risk primindeki düşüş, rezervlerdeki iyileşme alınan önlemlerin sonuçlarını gösteriyor.

Alınan önlemlerle otomotiv fiyatlarındaki balon sönmeye başladı. Farklı sektörlerde de aynı etkiyi yakında göreceğiz.

ENFLASYONDAKİ YÜKSELİŞ GEÇİCİ

Enflasyonu vatandaşın günlük hayatından çıkaracağız, biraz sabır bekliyoruz. İlave önlemleri aşama aşama devreye alacağız. Ekonomide birinci önceliğimiz tüm vatandaşlarımızın refahını en üst seviyeye çıkarmaktır."