Erdoğan: ''Biz geldiğimizde ambulans yoktu''

AK Parti'nin Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "her seçim hayati, her seçim belirleyicidir ama 2023 seçimleri gerçek anlamda bir yol ayrımını ifade edecektir" dedi. Erdoğan'ın muhalefete çektiği "eliniz kolunuz şehir hastanelerine düşer he" ve " biz geldiğimizde ambulans yoktu" çıkışları da olay oldu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına 2023 yılında yapılacak olan seçimler için sarfettiği "her seçim hayati, her seçim belirleyicidir ama 2023 seçimleri gerçek anlamda bir yol ayrımını ifade edecektir" sözleri damgasını vurdu. Erdoğan ayrıca ''Döviz kurundaki, enflasyondaki dalgalanmalar yaşadığımız geçiş sürecinin bedelleridir'' dedi. AK Parti ile MHP'nin hazırladığı yeni seçim Kanunu teklifine de değinen Erdoğan, bu düzenlemenin en çok CHP milletvekillerini rahatlatacağını belirterek ''Tuzluk gibi siyaset masasında dolaştıkları tablolarla bir daha karşılaşmayacağız'' diye konuştu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satırbaşları: Önümüzdeki Kasım ayında partimiz 21. yaşını geride bırakıyor. AK Parti bayrağı altında yola nasıl çıkmış olduğumuzun muhasebesini her fırsatta yapmaya çalışıyoruz. Biz AK Parti'yi istişareyle kurduk. En büyük istişareyi de milletimizle yaptık. Salı günü milletvekillerimizle yapmış olduğumuz sohbet toplantımızın 4.'sünü gerçekleştirdik. Bugün sizlerle birlikteyiz. Her zaman söylediğimiz gibi AK Parti milletin partisidir, milletin sesidir, milletin hizmetkarıdır. Günün 24 saati milletle beraberdir. Kendi tespitlerimizin sağlamasını yapıyor, ortak aklın ürünü teknikleri kayıt altına alıyoruz. Partimizin 21 yıllık birikimi ışığında daha büyük hedeflere yöneliyoruz. Kimi zaman günlük telaşlar, geçici olduğunu bildiğimiz sıkıntılar hepimizi bunaltıyor. Elbette her meselesyi çözüyor, her mücadeleyi zaferle neticelendiriyoruz. Kadim davamızın gösterdiği istikamette yol yürürken daha büyük hedeflere yöneliyoruz. 2023 seçimlerinin afiresindeyiz. Bir kez daha milletimizin huzuruna çıkacak, sonra ki 5 yıl için seçmenden ruhsat isteyeceğiz. Her seçim önemlidir, hayatidir, belirleyecidir. 2023 seçimleri AK Parti'nin ülkemizin ve milletimizin kaderi bakımında gerçek anlamda yol katedecektir. Artık fiziki kalkınma konusunda kayda değer bir eksiğimizin kalmadığını memnuniyetle ifade etmek isterim. Cumhuriyet tarihimizin, AK Parti'nin şu iktidarı döneminde adalette, dış politikada, tarımda, enerjide şu anda özellikle 1915 Çanakkale Köprüsü adeta bir taç mesafesindedir. Dünyanın en önemli köprülerinden biri olacak, hatta bir numarası diyebileceğimiz bir köprüyü inşa ettik. Anlamı var. Burası Çanakkale. Zaferin taçlandığı bu bölgede bu eseri ortaya koymak, hatırlayın deniz dalgalı karşıdan karşıya geçemezsin, ama şimdi bu köprümüzle 6 dakikada Asya'dan Avrupa'ya geçecek bir yatırımı gerçekleştirmiş olduk. Bu da bize nasip oldu. Yavuz Selim Köprüsü'nü yaptık, ona takıldılar. Ey ana muhalefet, Ordu-Giresun'da denizin üzerinde havalimanı yaptık. Haberiniz var mı? 25 havalimanından 56 havalimanına çıktık. Ülkemizin bir yerinden bir yerine gidecek olan vatandaşım uçaktan inince yarım saatte, 45 dakikada evinde. Döviz kurundaki, enflasyondaki dalgalanmalar yaşadığımız geçiş sürecinin bedelleridir. Biz durmadık, çalışıyoruz. Fiyatlar şunlar bunlar. Sevgili vatandaşlarım bakın durmuyoruz. Bu yatırımları yaparken bu yatırımları da özellikle zaman oluyor Yap-İşlet-Devret'le bu adımları atıyoruz. Ama akılları almıyor, 'Ne demek açıklayın' diyorlar. E öğren de gel. Yüklenici firmaların kendi imkanları ile bu yatırımı yapıp ondan sonra da yaptığımız ihaleyle ama 10, ama 15, ama 20 senede bunun bedelini biz devlet olarak kendilerine ödüyoruz. Devletin kasasından bir kuruş çıkmıyor. Burada yüklenici firma bunu yapıyor. Ama köprüden, ama otobanlardan geçen vatandaş bedelini ödüyor, açık mı var, bu açığı da devlet o yüklenici firmaya ödüyor. Ey ana muhalefet Ordu-Giresun'da denizin üzerinde havalimanı yaptık haberiniz var mı? Rize-Artvin'de de havalimanımız bitiyor önümüzdeki ay onun da açılını yapacağız haberiniz var mı? Ülkemizin hiçbir ilini, ilçesini, köyünü ihmal etmeden her karış vatan toprağına hizmetlerimizle mührümüzü vurduk. Bizde ayrım yok, ne dedik? Batı'da ne varsa Doğu'da da o olacak dedik. Bazıları saf saf soruyor: 'Ya siz gerçekten Kürtleri de seviyor musunuz?' Ya Allah'tan korkun... Bizde ayrım yok. Rabbimizin tüm yarattıklarının siyahıyla beyazıyla, hepsi bunlar bizim kardeşlerimiz. Üstünlük şu kavim, bu kavim değil sadece ittika iledir. Sormak lazım onlara, siz ittikayı biliyor musunuz? Bilmezler. Çünkü onlar başka şeyle meşgul. Sağlıkta tarihimizin en büyük sağlık reformunu yapmışız. Onlar bunun üzerine ne ekleyeceklerini açıklasınlar. Çıksınlar söylesinler. Biz merdiven altlarında adalet arayışlarını biliriz. Şimdi ise modern, gayet lüks adalet saraylarını yaparak hakim, savcı daha rahat çalışsın diye adımlar atmışız. Bunu eleştiriyorlar. Eğitimde ülkemizdeki resmi özel okul sayısını 50 binden 90 bine çıkarmışız. Bekleriz ki siyasi rakiplerimiz bunu 100 bin 120 bine çıkarma taahhüdü ile karşımıza gelsin. Üniversite sayısını 76'dan 207'ye, öğrenci sayısını 1,6 milyondan 8,5 milyona çıkarmışız. Üniversitemizin olmadığı il yok. Batı'da ne varsa Doğu'da da Güneydoğu'da da o olacak dedik. Bazıları saf saf soruyor 'Siz gerçekten Kürtleri de seviyor musunuz?' diye. Asla ayrım diye bir şey yapamayız. Rabbimizin tüm yarattıklarının siyahı ile beyazı ile Kürdü ile Abazası ile hepsi bunlar bizim kardeşlerimiz. Güzel binalar yapmak adaleti getirmez dediler. Biz merdiven altlarında adalet arayışının olduğu dönemleri biliriz. Hakimin savcının bir odaya tıkıştığı dönemleri biliriz. Şimdi ise gayet lüks modern adalet saraylarını yaparak hakim savcı çok daha rahat çalışsınlar diye bu adımları atmışız bunu eleştiriyorlar. Bizim MİT'İmiz belki de Pentagon'dan sonra dünyanın iki numaralı teşkilat binasıdır. İnşallah TSK'nın tüm birimlerini, MİT'e yakın yerde inşaatı devam ediyor. Orada onunla birlikte güvenliğimizi daha güçlü şekilde temsil edeceğiz. Jandarma'ya büyük güç kattık. Polis teşkilarımız bu konuda gayet iyi konumda. Onlar ne yapacaklarını açıklasınlar. Ellerinde büyükşehir belediyeleri var. Ne yapıyorlar görelim. Peynir gemisi lafla yürümüyor. Sel afetleri olduğunda bunların belediyelerindeki yerlerin ne hale geldiğini gördük. Seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesinden ittifakların milletvekili çıkarma hesabının yeniden yapılmasına kadar pek çok düzenlemeyi içeren bu teklifin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Tabela partilerinin siyaseti manipüle etmelerinin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Seçim Kanunu'nda yapılacak bu düzenlemeler en çok CHP milletvekillerini rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Bu partinin milletvekilleri seçimler öncesi gruplar halinde gözleri yaşlı boyunları bükük başka partilere altın tepside ikram ediliyordu. Yeni düzenleme ile Meclis'te grup kurmak tek başına yeterli olmayacağı için bu tür taşınmalar artık ihtiyaç kalmayacak. Yeni düzenleme ile CHP milletvekillerinin tuzluk gibi siyaset masasında elden ele dolaştığı milli irade adına utanç verici tablolarla inşallah bir daha karşılaşmayacağız. Düzenlemeyi CHP milletvekillerinin alenen olmasa da kalben destekleyeceklerine inanıyorum.''