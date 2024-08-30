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Erdoğan: ''Bugün dünden daha güçlüyüz''

Erdoğan: ''Bugün dünden daha güçlüyüz''
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, ''Bugün, dünden daha güçlüyüz. Yarın çok daha güçlü olacağız'' dedi.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdoğan, Büyük Zafer'in 102'nci yıl dönümünün coşkuyla kutladığını belirtip "Tarihimizin kritik eşiklerinden olan bu önemli günde aziz milletimizin, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin ve dünyanın dört bir tarafındaki milyonlarca vatandaşımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türk Milleti’nin özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz anıtı” olarak tanımladığı Büyük Zafer, milletimizin Anadolu topraklarındaki varlığını ebediyen tescil etmiştir. 30 Ağustos Başkomutan Meydan Muharebesi’yle işgal orduları kesin bir yenilgiye uğratılmış, emperyalizmin mihveri parçalanmış ve Cumhuriyet’in ilanına giden yolun kapıları ardına kadar açılmıştır." dedi.

"TÜM DÜNYAYA BİR KEZ DAHA İLAN ETMİŞTİR"

"Büyük Zafer’le Türk Milleti esareti kabul etmeyeceğini, iradesine zincir vurdurmayacağını, öz yurdunda bağımsız olarak yaşamaktan asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Şehitlerimizin kahramanlığı, gazilerimizin kanı ve milletimizin fedakârlığı sayesinde kazanılan Büyük Zafer, bugün de bizlere rehberlik etmektedir." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru kararlılıkla yürürken, büyük ve güçlü Türkiye idealimizi de adım adım gerçeğe dönüştürüyoruz. Gazze başta olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında süren çatışma, zulüm ve katliamları durdurmak için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Kimliğine ve inancına bakmadan, maddi hiçbir menfaat beklemeden ezilenlerin yanında dimdik duruyoruz."

"BUGÜN DÜNDEN DAHA GÜÇLÜYÜZ"

Bugün, dünden daha güçlü olunduğunu dile getiren Erdoğan, "Yarın çok daha güçlü olacağız." dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bizimle aynı ideale gönül vermiş dost ve kardeşlerimizle birlikte herkesin adaletle temsil edildiği bir küresel nizamı mutlaka tesis edeceğiz.

İstiklal Harbi’yle mazlum milletlere ilham veren Türkiye, barışın, adaletin ve huzurun hâkim olduğu bir dünyanın da mihmandarlığını yapacaktır.

Bu düşüncelerle Büyük Zafer’in başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını minnetle yâd ediyor, istiklalimizin ebedi muhafızları olan şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum.

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

Etiketler recep tayyip erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı
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