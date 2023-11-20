Erdoğan: Bunun adı savaş değil, devlet terörü

Memur, emekli ve asgari ücret zammının masada olduğu kritik Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Beştepe'de saat 15.20'de başlayan toplantı 3 saat sürdü.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

A Milli Futbol Takımımızı tebrik ediyorum. Millilerimiz 72 yıl sonra gelen 3-2'lik skorla hepimize tarifsiz bir gurur yaşattılar. Millilerimizin başarı çıtasını yukarı taşıyarak, Avrupa Şampiyonası'nda bize yeni zaferler tattıracağına inanıyorum.

Son Kabine Toplantımızdan bu yana birçok etkinliğe görüşmeye iştirak ettik. Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi'nde dayanışmamızı perçinledik. Hem üye sayısı, hem işbirliği alanı açısından kat ettiği mesafeden memnuniyet duyuyoruz. KKTC'nin anayasal ismiyle teşkilata gözlemci üye olması tarihi bir adımdı. Türk dünyasının Kıbrıs'a olan desteğini ortaya koymuştuk. Doktor Fazıl Küçük'ü ve Rauf Denktaş'ı bir kez daha yad ediyorum. Her alanda attığımız adımlarla ana vatanla, yavru vatan arasındaki bağların daha da kuvvetlenmesini sağlıyoruz. 4 ay önce Özgürlük Bayramı'nda Ercan Havalimanı pistinin açılışını gerçekleştirdik. İnşallah daha fazlasını başaracağız. Zaman AB'nin ne kadar yanlış yaptığını ispat edecektir. Kıbrıs Türkü haklı davasından döndürmeye çalışanların Kafkasya'da yeni oyunlar peşinde koştuğuna şahit oluyoruz.

"ERMENİSTAN'A BARIŞ ELİNİ TUTMASI ÇAĞRISINDA BULUNUYORUM"

Ermenistan'ı kışkırtarak kavgalar üzerinden kendine rant devşirenler en büyük zararı Ermenilere verdiler. Kimi batılı güçler, bölgede yeni dönemi idrak edemedi. Batılı ülkelerden gönderilen hiçbir silah kalıcı barışın yerini tutamaz. Buradan bir kez daha Ermenistan'a Azerbaycanlı kardeşlerimizin uzattığı barış elini tutması çağrısında bulunuyorum.

"TOGG, 12 BİN ARAÇ TESLİMATI YAPTI"

Togg'un üretimi ve satışa başlamasıyla kendi markamızla küresel rekabetteki yerimizi aldık. 'Türk araba yapamaz' diyenleri 'Bu araç satılmaz, vatandaş almaz' diyenleri hüsrana uğrattık. Birilerinin 'Bunun fabrikası nerede?' diyerek aklınca dalga geçtiği Togg, 12 bin teslimat yaptı. Kocaeli'nden Rize'ye geçtik. Rize'de toplam maliyeti 2 milyar 886 milyon lira olan eser ve hizmetlerin açılışını gerçekleştirdik.

"SOSYAL DEVLET UYGULAMALARINDA KENDİMİZİ SÜREKLİ GELİŞTİRİYORUZ"

Kocaeli'nden Rize'ye geçtik. Rize'de toplam maliyeti 2 milyar 886 milyon lira olan eser ve hizmetlerin açılışını gerçekleştirdik. Tüm bu yatırımların Karadeniz bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi için gittiğimiz Taşkent'te liderlerle bir araya geldik. 10 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal'i ve kahraman silah arkadaşlarını bir kez daha yad ettik. Milli Ağaçlandırma Günü'nde Türkiye'nin 2023 farklı noktada fidanları toprakla buluşturduk. Önümüzdeki dönemde havanın suyun toprağın ve ağacın korunması için daha çok çalışacağız. Ülkemizi yeni bir yaklaşımla tanıştırdığımız alanların başında sosyal devlet olgusu geliyor. Devletimizin şefkat şemsiyesi dışında kimsenin kalmaması için özel çaba harcadık. Halk düşmanlığı yapanlar bilmese de hizmetlerden faydalananlar her yerde bu gerçekleri görüyor. Sosyal devlet uygulamalarında da kendimizi sürekli geliştiriyoruz.

"GAZZE'YE 800 TON YARDIM YOLLADIK"

Türkiye olarak sadece sınırlarımız içinde değil yurtdışında da ezilenlerin yanındayız. Filistin'deki mazlumların acısı nasıl bizim acımızsa, Uygur Türkü kardeşlerimizin sıkıntısı da bizim sıkıntımızdır. Ayrım yapmadan yakından ilgileniyoruz. Türkiye'nin soydaş topluluklara yönelik hassasiyeti zirveye bizim dönemimizde çıkmıştır. İsrail'in ahlaksız ve alçak saldırıları altında hayatta kalamaya çalışan Gazze halkına da bu anlayışla sahip çıkıyoruz. Toplam 800 tona varan insani yardım malzemesini bölgeye sevk etmiş olduk. İsrail suyunu, yakıtını, elektriğini, iletişimini keserek, Gazze halkını öldürmekle kalmıyor, hastane bombalayarak direniş azmini de kırmaya çalışıyor.